مد شبكة الصرف الصحي بصفط العرفا جنوب محافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال حمادة راضى رئيس مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف العمل بمحطة الرفع ومد شبكات الصرف الصحي وتوصيل الخطوط للمنازل بقرية صفط العرفا، كما تم تغير خطوط المياه المتهالكة بقرى الفنت وكفر درويش والقضابي، بينما تواصل الوحدة الأعمال اليومية بقطاع النظافة والتجميل، وتهذيب الأشجار والتي اسفرت عن تجميع أكثر من 100طن من النفايات بشوارع المدينة والقرى التابعة وتوريدها لمصنع التدوير بسمسطا، علاوة على رفع كفاءة الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تابع حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن إيقاف حالة بناء مخالف بدون ترخيص على قطعة أرض داخل الحيز العمراني بقرية أبسوج، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلا عن إزالة الإعلانات المخالفة بشارع الترعة الفشنية ومتابعة بداية فرش التربة الزلطية بالشارع استعداداً لرصفه.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.