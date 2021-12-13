محافظ الوادى الجديد يتفقد رفع كفاءة حى السبط البحرى وطريق مجمع المصالح

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الاثنين، حملة النظافة والتجميل التى تنفذها الوحدة المحلية لمركز الخارجة بحى السبط البحرى والتى تشمل تحسين البيئة والإنارة وترميم الطرق لتيسير حركة المواطنين، يرافقه المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز والمهندس محسن مغربى مدير عام الطرق والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

ووجه المحافظ خلال تفقده لأعمال إنشاء طريق مجمع المصالح /الناضورة، بتوسعة الطريق وإزالة أى تعديات بخط سير الطريق، وكذلك إزالة الكثبان الرملية بالطريق الدائرى وتسوية المنطقة لمنع زحف الرمال على الطريق الأسفلتي.

من ناحية أخري، تفقد الزملوط خلال جولته، مشروع إستثمار زراعى لإنتاج النخيل والفاكهة (عنب - مانجو)، كما يضم منحل لإنتاج عسل النحل، موجهاَ بالبدء فى تنفيذ خلايا التربية وتجهيز الموقع. وكانت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، ، تفقدت أيضا مقر بيوت الطلبة، وألتقت بعدد من الطالبات المقيمات للإطمئنان عن مستوى الخدمات المقدمة بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة، كما وجهت بسرعة رفع كفاءة السور الفاصل بين الإدارة التعليمية وبيوت الطلبة.

وأكدت خلال متابعتها لسير العمل بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن، على سرعة الإنتهاء من الأعمال وفقاً للمخطط الزمنى وعدم السماح بأى تأخير من الشركات والجهات المنفذة.

كما وجهت بزيادة أعداد صناديق القمامة بحديقة 30 يونيو للحفاظ عليها كمتنفس حضارى للمواطنين وذلك خلال لقائها برواد الحديقة، وإستكمال وحدة الطاقة الشمسية الملحقة بالحديقة.

من ناحية أخري، تابعت نائب المحافظ أعمال الإنشاءات بقرى بشائر خير الوادى شمال مدينة الخارجة، مشددةَ على سرعة الإنتهاء من تسوية الطرق الداخلية وزراعة السياج الشجري، وتشكيل لجنة لتنفيذ قرار سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة فى نسب التنفيذ.