اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يبحث أنشطة مشروع "قرية متعلمة" المنفذ فى 481 مدرسة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 03:21 م
محافظ المنيا يبحث أنشطة مشروع "قرية متعلمة" المنفذ فى 481 مدرسة جانب من اللقاء
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمتابعة أنشطة مشروع "قرية متعلمة" والجارى تنفيذه فى 481 مدرسة تعليم مجتمعي، تستهدف ما يزيد عن 11 ألف تلميذ، موزعين على 349 قرية فى 9 مراكز بالمحافظة.

ضم الوفد، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وكلير نيرنهاوزن، مسئول تنمية التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحمد شعبان، مدير مكتب رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة عزة شفيق، مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة، وسمير فاضل، نائب مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة، والدكتور مايكل كمال، مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، ودنيا سليم، مدير مشروعات بالوكالة الأمريكية.

قال المحافظ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولى العملية التعليمية، اهتماماً كبيراً بشكل عام، وفى المحافظة بشكل خاص، من خلال ما تقدمه من مشروعات تنفذ فعلياً على أرض المحافظة، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية، تسعى جاهدة لتفعيل المشاركة المجتمعية، بالإضافة الى فتح العديد من الفصول بالمدارس، لدعم التعليم المجتمعى بالقرى الأكثر احتياجاً، للوصول الى مجتمع خالى من الأمية.

أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالاستدامة لخطط مشروع "قرية متعلمة"، وذلك لضمان استمرارية العمل، وخلق كوادر قادرة على تنفيذ تلك الخطط فى المستقبل والنهوض بالقرى الأكثر احتياجا، ورفع مستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة فى العديد من المجالات.

من جانبه أوضح الدكتور مايكل كمال، مدير مشروع "قرية متعلمة" بهيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، أن الزيارة تأتى فى إطار متابعة أنشطة مشروع "قرية متعلمة"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمنفذ بواسطة هيئة إنقاذ الطفولة، فى 481 مدرسة تعليم مجتمعي، يدرس فيها ما يزيد عن 11 ألف تلميذ، موزعين على 349 قرية فى 9 مراكز بالمحافظة، والذى يدعم أنشطة التعليم المجتمعي، وتعليم الكبار بالمحافظة، لمحو أمية ما يقرب من 12 ألف سيدة، وتقديم خدمات تعليمية جيدة لتلاميذ مدارس التعليم المجتمعي.

 


محافظ المنيا

مشروع قرية متعلمة

مدرسة تعليم مجتمعي

المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنيا يتابع أعمال الرصف بمدخل مركز التحكم الإقليمى بسمالوط

الأحد، 12 ديسمبر 2021 05:24 م

محافظ المنيا يقيل مدير الإدارة الصحية بسمالوط لتقاعسه عن العمل المكلف به

الأحد، 12 ديسمبر 2021 05:03 م

محافظ المنيا ينفى الموافقة على سير الدراجات البخارية عكس الاتجاه أعلى محور سمالوط

الأحد، 12 ديسمبر 2021 03:30 م

المحافظات تواصل إزالة التعديات.. بدء الحصر والإزالة فى الدقهلية.. محافظ المنيا يوجه بحصر التعديات على النيل.. إزالة 5 حالات بمساحة 1838 مترا مربعا فى الأقصر.. و6 حالات تعدٍ فى حى اللوتس بأسوان

الأحد، 12 ديسمبر 2021 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة