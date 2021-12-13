اليوم السابع
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رئيس قطاع التعليم العام تتفقد أنشطة قرية متعلمة وحياة كريمة بالمنيا

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 10:46 ص
رئيس قطاع التعليم العام تتفقد أنشطة قرية متعلمة وحياة كريمة بالمنيا الجولة
المنيا -حسن عبد الغفار

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استقبل المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام، وعماد منصور رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى، لتفقد أنشطة قرية متعلمة وحياة كريمة بالمحافظة.

وزارت رئيس قطاع التعليم مدارس التعليم المجتمعي، وأندية القراءة وفصول محو الأمية وتعليم الكبار لأمهات تلاميذ مدارس التعليم المجتمعى، كما تفقدت مدرسة منشأة بدينى للتعليم المجتمعي، بحضور حسين صلاح مدير إدارة سمالوط التعليمية.

ومشروع قرية متعلمة تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، فى 4 محافظات، ويتضمن تسليم الأثاث والحاسب الآلى للمدارس المجتمعية وفتح 500 فصل تعليم للكبار وتوفير مستلزمات العملية التعليمية بها وتدريب 950 ميسرة من ميسرات مدارس التعليم المجتمعى على حقيبة المعلم لدعم تطبيق المنهج المطور وتدريب موجهى اللغة العربية المتابعين لتلك المدارس وكذلك تدريب المتطوعات وتنفيذ حملات توعية بأهمية التعليم.


مديرية التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

التعليم المجتمعى

اخبار المنيا محافظة المنيا

حياة كريمه

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