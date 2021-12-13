محافظة بورسعيد تعلن طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن شكوى

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك للاستفسار أو الإبلاغ عن أى شكوى وذلك من خلال:

الاتصال بالخط الساخن 19588 من أى خط أرضي لتقديم الشكاوي والاستفسار.

إرسال الشكوى عبر خدمة الواتس أب لتلقي الشكاوي 01577779999

إرسال الشكوى عبر موقع Facebook "الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر

إرسال الشكوى إلكترونيا عبر الموقع الخاص لجهاز حماية المستهلك www.cap.gov.eg

إرسال الشكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك من على تطبيقات App store و google play

إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233055753

التوجه لفرع الجهاز بديوان عام محافظة بورسعيد

وفى حال التقدم بإرسال شكوى، يرجي إرفاق المستندات الخاصة بالشكوى مثل (الفاتورة / الضمان / مستندات اخري خاصة بالشكوى).

يذكر أن قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ألزم جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ونصت المادة رقم 60 من القانون على أن يلتزم الجهاز بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.