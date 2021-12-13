"حماية المستهلك" بالشرقية تشن حملات على معارض السيارات لضبط الأسعار

الشرقية - إيمان مهنى

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، قام فيها بالمرور على 87 معرضا لبيع السيارات للتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقرار مجلس إدارة حماية المستهلك رقم 115 لسنة 2021 لمواجهة ظاهرة السعر الزائد (over price) حيث تم التأكد على التزام معارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع شاملاً للضريبة ومواصفاتها موضحاً به (الطراز، بلد المنشأ ، الفئة ، الكماليات ) والإعلان مثبتاً بالزجاج الأمامى للسيارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

يأتي ذلك تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018، وخلال شهر نوفمبر الماضي، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.