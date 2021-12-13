لتقوية جهاز المناعة في الشتاء.. 8 أطعمة ملوك فيتامين سي

كتبت - ميرفت رشاد

لا يمكن المبالغة في أهمية فيتامين سي ، خاصة في فصل الشتاء، بصرف النظر عن الحفاظ على الأداء الصحي العام للجسم ، فإن هذا الفيتامين المتواضع له عدد من الفوائد الصحية.

من المفترض أن تكون ثمار البرتقال والحمضيات ملوك فيتامين سي، حيث من المعروف أنها تحتوي على الفيتامين بكميات كبيرة، يُقال أن حبة برتقالة واحدة يمكن أن تفي بجزء كبير من الحصة الغذائية الموصى بها من فيتامين سي، لكن هل تعلم أن هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من فيتامين سي حتى من البرتقال الكامل؟ بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

إليك 8 فواكه وخضروات تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال

1. الجوافة

عادةً ما تُعزى الفاكهة الصفراء والحمراء إلى احتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات، لكن الجوافة فاكهة طويلة القامة استثناءً. تحتوي ثمرة الجوافة الواحدة ، التي تزن 100 جرام ، على أكثر من 200 مجم من فيتامين سي (وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية) ، وهو ما يقرب من ضعف محتوى البرتقال.

2. الأناناس

الأناناس هو مصدر طاقة مغذي يحتوى على كميات هائلة من فيتامين سي، يوجد معدن نادرًا ما يوجد في الأطعمة الطبيعية ، المنجنيز ، أيضًا في الأناناس مما يجعله إضافة رائعة للنظام الغذائي.

3. الفراولة

تشتهر الفراولة بخصائصها المضادة للأكسدة في كل مكان ، لكنها أيضًا مصدر غني بفيتامين سي، محتوى فيتامين سي بها أكثر بقليل من ذلك الموجود في برتقالة واحدة.

4. كيوي

إذا كنت تبحث عن خيار وجبة خفيفة صحية أو طريقة لإضافة "الأخضر" إلى نظامك الغذائي ، فإن فاكهة الكيوي هي الحل الأمثل،ـ تحتوي فاكهة الكيوي الواحدة على ما يصل إلى 84 مجم من فيتامين سي ، إلى جانب فيتامينات حيوية أخرى مثل فيتامين ك وإي.

5. مانجو

المانجو غني بشكل طبيعي بفيتامين C وبيتا كاروتين ، وبالتالي يساعد في تعزيز المناعة أيضًا، تحتوي المانجو الخضراء في الواقع على نسبة أعلى من فيتامين سي مقارنة بنظيراتها الصفراء أو الحمراء.

6. البابايا

من الأفضل الاستمتاع بالبابايا طازجة، سواء كانت في شكل سلطة أو في شكل عصير، نصف ثمرة بابايا، إذا تم تناولها نيئة، توفر كمية من فيتامين سي أعلى بكثير من حبة برتقالة واحدة.

7. البروكلي

بصرف النظر عن كونه خضارًا رائعًا للحفاظ على الصحة العامة، يعد البروكلي أيضًا مصدرًا طبيعيًا رائعًا لفيتامين C، مما يساعد على إصلاح الأنسجة التالفة والحفاظ على مناعة صحية.

8. الفلفل الملون

الفلفل الأحمر والأصفر غني جدًا بمضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة العين والقلب، كما أنها تحتوي على كميات عالية من فيتامين ج ، مما يعزز مستوى الكولاجين وقد يساعد في الوقاية من سرطان الرئة .