لتعزيز المناعة بشكل طبيعي.. جرب مشروبات الريحان لمحاربة العدوى

كتبت - ميرفت رشاد

بداية فصل الشتاء تجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالبرد والإنفلونزا والالتهابات الفيروسية ، مما يجعل الأمر أكثر أهمية لتقوية أجسامنا من الداخل لدرء العدوى الشائعة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجراء بعض التعديلات في نظامنا الغذائي ، ومن الأطعمة المتوفرة بشكل شائع والتي تعد مصدرا لتعزيز المناعة ، ويوجد في معظم المنازل (الريحان)، قد تؤدي إضافته إلى الشاي والمشروبات الأخرى إلى قطع شوط طويل في تقوية المناعة وعلاج الالتهابات ، بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

يحتوى الريحان على عدة فوائد صحية ، فهو من الأعشاب المفيدة جدا لاحتوائها على الزيوت العطرية المليئة بالمركبات الفينولية، فضلا على أهم الفيتامينات والمعادن، ويعتبر الريحان مضاد للفيروسات مما يساعد على تقوية الجهاز المناعي، كما يحتوي على الفلافونويدات والتي تعتبر من مضادات الأكسدة القوية التي تزيد من مقاومة الجسم للأمراض وتساعد على زيادة النشاط الذهني.

إضافة الريحان للمشروبات لتقوية المناعة:

شاي الريحان والكركم :

من أقوى المشروبات المضادة للبكتيريا والفيروسات في كوب واحد

عصير الخيار والريحان :

حاول تناول عصير بارد بنفس فوائد الريحان إلى جانب الخصائص الرائعة للخيار، لن يساعد هذا العصير في تعزيز المناعة فحسب ، بل يساعدك في التخلص من السموم الجسم وإنقاص الوزن.

شاى الزنجبيل والكركم والريحان:

هو غذاء آخر مضاد للالتهابات يستخدم على نطاق واسع لمحاربة الالتهابات مثل البرد والسعال، يتكون صنع هذا المشروب ببساطة عن طريق غلي الريحان ومسحوق الكركم ومسحوق الزنجبيل وإضافة العسل حسب الرغبة.

الشاي الأخضر والريحان:

سيحب عشاق الشاي الأخضر هذا المشروب، لفوائده الصحية القوية لتقوية المناعة وتحسين الهضم وإنقاص الوزن .