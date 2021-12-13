علامات نقص المغنيسيوم في الجسم.. أبرزها الإعياء والتنميل وفقدان الشهية

كتبت - ميرفت رشاد

المغنيسيوم هو معدن ضرورى تستخدمه كل خلية في جسم الإنسان، ولا يمكن للجسم الحصول على هذا المعدن لوحده بل يحتاج الى نظام غذائي معين للحصول عليه، ومن الممكن أن تعاني من نقص هذا المعدن الهام ويطلق عليها اسم "النقص غير المرئي"، وإليك بعض العلامات المؤكدة على نقص المغنيسيوم في جسمك، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- الإعياء:

التعب هو أحد أكثر العلامات شيوعًا لنقص المغنيسيوم، لأن الدور الرئيسي للمغنيسيوم هو تحويل الطعام إلى طاقة ، إذا كنت تفتقر إلى المغنيسيوم ، فقد تجد نفسك تتأرجح.

2 - ضعف:

عندما يعاني الشخص من نقص في المغنيسيوم ، تنخفض مستويات البوتاسيوم داخل خلايا العضلات ، وهي حالة تسمى نقص بوتاسيوم الدم، يمكن أن يسبب نقص البوتاسيوم ضعف العضلات ، المعروف أيضًا باسم الوهن العضلي.

3 - تشنجات عضلية:

دور آخر مهم للمغنيسيوم هو مساعدة العضلات على الاسترخاء بعد الانقباض، إذا كنت تفتقر إلى المغنيسيوم الكافي ، فقد تعاني من تقلصات عضلية، يساعد المغنيسيوم أيضًا في انتقال الأعصاب ، لذلك يمكن أن يتطور النقص إلى التنميل والوخز والنوبات ، كما تقول المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية.

4 - فقدان الشهية:

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، يعد فقدان الشهية علامة مبكرة شائعة لنقص المغنيسيوم، قد تعاني أيضًا من الغثيان أو القيء.



5 - ضغط دم مرتفع:

المغنيسيوم يرخي الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم ، إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعًا جدًا ، فقد يكون السبب هو نقص المغنيسيوم، وفقًا لمايو كلينك ، فإن المستويات المنخفضة المزمنة من المغنيسيوم تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.



ما هي جرعة المغنيسيوم التي يحتاجها الجسم يوميا؟

وفقًا لعيادة كليفلاند ، يحتاج البالغون إلى 400 مجم من المغنيسيوم يوميًا، تشمل المصادر الجيدة الخضار الورقية والمكسرات والبذور والأفوكادو والفاصوليا.