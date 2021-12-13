طرق طبيعية لعلاج قرحة المعدة.. تناول العسل والموز

نهير عبد النبى

يمكن أن تتطور القرحة في أجزاء كثيرة من الجسم ، بما في ذلك بطانة المعدة و يمكن لبعض العلاجات المنزلية الطبيعية أن تخفف الألم والأعراض الأخرى المرتبطة بالقرحة ، تقرحات المعدة هي تقرحات تظهر في بطانة المعدة أو الاثني عشر ، وهو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، وتعرف قرحة المعدة أيضًا باسم القرحة الهضمية أو قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday تشمل أسباب القرحة ما يلي:



-عدوى ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري ( H. pylori ).

-الاستخدام طويل الأمد للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ( المسكنات ).

-يعتقد بعض الناس أن الإجهاد أو الطعام الحار يمكن أن يسبب القرحة. هذه لا تسبب القرحة ، لكنها يمكن أن تجعلها أسوأ عن طريق زيادة إنتاج حمض المعدة.

وهناك بعض الطرق الطبيعية التى تحد من أعراض قرحة المعدة والالتهابات الشديدة بها وهى:

1. البروبيوتيك

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك التي تساعد على إعادة التوازن للبكتيريا في الجهاز الهضمي، البروبيوتيك هي كائنات حية تساعد على إعادة التوازن للبكتيريا في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق صحة الأمعاء المثلى ، يمكن أن تساعد في علاج القرحة.

ويمكن للناس العثور على البروبيوتيك في المصادر التالية" الزبادي، الأطعمة المخمرة، مكملات البروبيوتيك".

2: الزنجبيل

يعتقد الكثير من الناس أن الزنجبيل له تأثيرات معدية، يستخدمه بعض الناس لعلاج أمراض المعدة والجهاز الهضمي ، مثل الإمساك والانتفاخ والتهاب المعدة.

3: الفواكه الملونة

تحتوي العديد من الفواكه على مركبات تسمى مركبات الفلافونويد التى تساعد فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج قرحة المعدة ويوجد فى "تفاح، توت، الكرز، الليمون والبرتقال، المكسرات".

4: الموز

يحتوى على بعض الخصائص والمواد التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمعدة وتعالج قرحة المعدة.

5: العسل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للميكروبات قد تكون مفيدة في علاج القرحة.

6: الكركم

الكركم هو نوع من التوابل الصفراء الشعبية التي تستخدم بكثرة في الهند وأجزاء أخرى من جنوب آسيا، يحتوي الكركم مثل الفلفل الحار على مركب يسمى الكركمين، بدأ الباحثون في دراسة الكركمين فيما يتعلق بفوائده الصحية.

7: البابونج

يستخدم بعض الناس البابونج لعلاج القلق الطفيف والتشنجات المعوية والالتهابات .