كل ما تريد معرفته عن فقر الدم.. تعرف على الأسباب والأعراض والعلاج

كتبت إيناس البنا

فقر الدم هو الحالة التى يحدث فيها نقص خلايا الدم الحمراء بالجسم، يمكن أن يحدث فقر الدم بسبب فقدان الدم المزمن بسبب التهاب المعدة ، والقرحة ، والبواسير، وسرطان الأمعاء ، فقر الدم الناجم عن فقدان الدم شائع أيضًا لدى النساء اللاتى يعانين من نزيف الحيض غزير أو الحمل، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن فقر الدم وفقا لما ذكره موقع healthsite.

س: ما هي أسباب الإصابة بفقر الدم ؟

قد يحدث فقر الدم أيضا بسبب نقص بعض الفيتامينات والمعادن، حيث يعتبر الحديد ضروري لصنع الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء، وعندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الهيموجلوبين بسبب نقص الحديد في الجسم، يحدث فقر الدم بسبب نقص الحديد، و يمكن أن يكون نقص الحديد بسبب سوء التغذية، وغزارة الدورة الشهرية، وسوء الامتصاص بسبب الاستئصال الجراحي لجزء من المعدة أو الأمعاء الدقيقة ، ومرض كرون ، وما إلى ذلك.

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 فقر الدم أيضًا، وهذا الفيتامين ضروري لتكوين خلايا دم حمراء جديدة في الجسم، ويعد الحليب والخضروات ذات الأوراق الخضراء واللحوم والبيض والأسماك مصادر جيدة لفيتامين ب 12، و من النادر جدًا نقص فيتامين ب 12 إذا تم اتباع نظام غذائي طبيعي متوازن.

س: ما هى أعراض فقر الدم

نظرًا لوجود العديد من أسباب وأنواع فقر الدم ، تختلف أعراضه أيضًا وفقًا لذلك، فيمكن أن يسبب انخفاض كمية الأكسجين في أنسجة الجسم بعض الأعراض الشائعة مثل الإرهاق ، والدوخة ، وضيق التنفس ، والشحوب ، وتشنجات العضلات ، والخفقان ، وما إلى ذلك.

قد يسبب فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك فقدان الشهية وفقدان الوزن، وقد يكون هناك ضعف ، التهاب اللسان ، تهيج ، اضطرابات سلوكية ، بطء النمو ، عدم القدرة على التركيز ، وما إلى ذلك.

فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 طويل الأمد يمكن أن يسبب مشاكل عصبية مثل الارتباك ، والخرف ، والهلوسة ، وفقدان حاسة اللمس ، والخدر ، والإحساس بالوخز في اليدين أو القدمين ، إلخ.

س: ما هو علاج فقر الدم؟



تعد التغيرات في النظام الغذائي ومكملات الحديد هي كل ما يلزم لعلاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

إذا كان فقر الدم ناتجًا عن فقدان الدم ، فيجب تتبع مصدر النزيف والعناية به.

اتباع نظام غذائي جيد وتناول قرص من حمض الفوليك يوميًا هو علاج لفقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، ويمكن وصف أقراص حمض الفوليك أثناء الحمل حتى لو كنت بصحة جيدة.

يمكن وصف أقراص أو حقن فيتامين ب 12 الفموية لفقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12. يجب أن تؤخذ هذه الأقراص أو الحقن مدى الحياة إذا كنت تعاني من فقر الدم الخبيث. ستحتاج أيضًا إلى زيادة كمية فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي.

لعلاج الأسباب الكامنة لأنواع أخرى من فقر الدم قد يوصى بعلاج محدد، قد يحتاج الأطفال الذين يولدون بمرض فقر الدم المنجلي إلى تناول حمض الفوليك يوميًا مدى الحياة. نظرًا لأنهم معرضون لأمراض الطفولة المبكرة ، فقد يتم أيضًا وصفهم بالمضادات الحيوية خلال السنوات الأولى.

قد يوصى باستخدام مسكنات الألم ونقل الدم وزرع نخاع العظم لعلاج فقر الدم المنجلي.

يمكن الوقاية من معظم أنواع فقر الدم الشائعة عن طريق اختيار نظام غذائي غني بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية. يمكن أن تساعدك تغييرات قليلة في النظام الغذائي في الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين صحية بشكل طبيعي. اقرأ المزيد عن 7 علاجات منزلية لمنع فقر الدم ونصائح لزيادة بشكل طبيعي.