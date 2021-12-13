وقالت جوليكوفا ـــ فى تصريح صحفى اليوم الاثنين " من بين 177 مواطنا روسيا عادوا من جنوب أفريقيا مؤخرا تأكدت 16 إصابة بسلالة أوميكرون، وهم تحت المراقبة، وهذا الرقم يمثل ما يقرب من 10 %، وهو معدل مرتفع إلى حد ما ودليل على ارتفاع معدل العدوى وانتشارها المحتمل، مشيرة إلى انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في روسيا بشكل عام بنسبة 7.3% خلال الأسبوع الماضي، ولكن هذا التراجع ليس مستقرا بعد، أن 23% من حالات الإصابة تحدث في العاصمة موسكو وضواحيها وبطرسبورج".

وسجلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 29558 إصابة بفيروس كورونا و1121 حالة وفاة، بينما تعافى 28561 مصابا من مرض "كوفيد-19".

يُذكر أن هيئة حماية المستهلك الروسية قررت اعتبارا من 8 ديسمبر الجاري ضرورة التزام المواطنين الروس القادمين من بوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو ومدغشقر وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا وإسواتيني وجنوب إفريقيا وهونج كونج بنظام العزل الذاتي لمدة 14 يوما، بجانب اجتياز اختبارين PCR، الأول في غضون يومين بعد الوصول والثاني في اليوم العاشر إلى الثاني عشر من الوصول.