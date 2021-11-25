وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا يكرم مديرى المدارس المتميزين

المنيا -حسن عبد الغفار

كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بعض مديرى المدارس المتميزين لما بذلوه من جهد فى انتظام العمل داخل مدارسهم.

جاء أثناء مرور أعضاء إدارة المتابعة الفنية على مدارس المنيا ، مدرسة ابوقرقاص الابتدائية الجديدة - مدرسة الشهيد الرائد محمد حامد عبد الحكيم - مدرسة المنيا الثانوية بنات - مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى الثانوية بنات - مدرسة بنى مزار الرسمية للغات - مدرسة أبناء الثورة الابتدائية.

وقال الرشيدى، فى بيان له،إن تفعيل مبدأ الثواب والعقاب يأتى بهدف رفع كفاءة العمل في مدارس الإدارات التعليمية التسع فى اطار تنفيذ سياسة الاصلاحات الهيكلية وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتوعية المسئولين والموظفين بالأدوار المهام التي أوجدتهم الوظيفة العامة من أجلها.

كما أكد وكيل الوزارة على الاهتمام بالمعلمين أصحاب الرسالة السامية وتكريمهم فى جميع المحافل مشيرا إلى أن عطاء المعلم وعمله لايقدر بثمن.