أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستقدم رسميًا غدا الثلاثاء مشروع استضافة العاصمة روما لمعرض إكسبو 2030 أمام الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض (Bie).
وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية ، اليوم الاثنين ، أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وعمدة روما روبرتو غوالتييري ،ورئيس لجنة الترشيح، الدبلوماسي السابق جيامبيرو ماسولو والمدير العام للجنة، جوزيبي سكونياميليو، سيشاركون في الحدث غدا .
وأضافت أن روما، التي تقدمت بطلب الاستضافة في أكتوبر الماضي تحت شعار “المدينة الافقية: التجدد الحضري والمجتمع المدني”،ستنافس مدن موسكو (روسيا)، بوسان (كوريا الجنوبية) ، أوديسا (أوكرانيا) و الرياض (المملكة العربية السعودية).
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