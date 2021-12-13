وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية ، اليوم الاثنين ، أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وعمدة روما روبرتو غوالتييري ،ورئيس لجنة الترشيح، الدبلوماسي السابق جيامبيرو ماسولو والمدير العام للجنة، جوزيبي سكونياميليو، سيشاركون في الحدث غدا .



وأضافت أن روما، التي تقدمت بطلب الاستضافة في أكتوبر الماضي تحت شعار “المدينة الافقية: التجدد الحضري والمجتمع المدني”،ستنافس مدن موسكو (روسيا)، بوسان (كوريا الجنوبية) ، أوديسا (أوكرانيا) و الرياض (المملكة العربية السعودية).