جامعة جنوب الوادى تكرم طلابها المشاركين فى افتتاح طريق الكباش

صابر سعيد

كرم الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الطلاب المشاركين في افتتاح طريق الكباش، انطلاقا من حرص جامعة جنوب الوادي على الاحتفاء بأبنائها المتميزين.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة، مشاركة 19 طالب وطالبة من طلاب جامعة جنوب الوادي في الافتتاح الأسطوري لطريق الكباش منهم 13 طالب بكلية التجارة بقنا وهم فرجينيا عازر منقريوس، نانسي مجدي ميلاد، خلود محمد ثروت سعد، ومحمد علي حندقها حسين، كيرلس هاني ظريف، زياد حجاج أحمد محمد ، مصطفى عبد الشافي نصر، أحمد سعدي جمعة، عبد الله أبو الحسن أحمد، عبد الله محمد حفني، محمد أشرف محمد، عمر مختار جحيو، محمد عبد الناصر حساني، بالإضافة إلى 6 طلاب من كلية الحقوق وهم ، عبد الرحمن عبده خير، مريم رؤوف حكيم، أحمد محمد أحمد محمد، عمر عبد الناصر حساني، كيرلس كمال أندراوس، محمد طلعت عبد الرحيم .

وكرم الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق، والدكتور حسين عبد الباسط، عميد كلية التجارة، الطلاب المشاركين بتقديم شهادات الشكر والتقدير لهم، مشيرًا إلي أن هذا التكريم يأتي تقديرا لهؤلاء الطلاب المشاركين في الافتتاح الاسطوري لطريق الكباش باعتباره أقدم ممر تاريخي في العالم، والذي يعد واحد من أحدث المشروعات الحكومية التي يتم تنفيذها لتسليط الضوء على الكنوز الأثرية في مدينه الاقصر التي تبهر العالم اجمع دوما بروعتها وجمالها.



وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم كافه الأنشطة الطلابية الهادفة والتي تساهم في صقل شخصيه الطالب والتي تسير جنبا الى جنب مع العملية التعليمية حتى يتم تقديم منتج صالح منتمي للوطن.

