جامعة الفيوم تعلن إنشاء مستشفى جامعى لأمراض وزراعة الكبد مجانا

الفيوم رباب الجالى

استقبل الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وإيمان زكي، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، لحضور توقيع (عقد هبة) بدون مقابل، والمقدم من آمال زكى محمد طه، وذلك لإدارة وتشغيل مستشفى جامعى لأمراض وزراعة الكبد، وذلك اليوم الإثنين.

أشار ياسر حتاته، إلى أنه تم اليوم التوقيع على (عقد هبة) بدون مقابل بين الجامعة، وآمال زكى طه، وجمعية الخير والبركة الخيرية، لتشغيل وإدارة الجامعة لمبنى قائم على مساحة 6 قراريط، يتكون من خمسة طوابق علوية ودور أرضي، على الطريق الدائرى بمدخل طريق إطسا - الفيوم، مضيفًا أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية للحصول على الهبة.

كما أوضح أن المبنى مصمم بكود يضاهى المستوى العالمي، وسيكون مخصصًا لأمراض وزراعة الكبد، للتيسير على المواطنين بالمحافظة، مضيفا أن القطاع الطبى بالمحافظة سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصة مع بدء تشغيل مستشفى أمراض وزراعة الكبد، معلنًا أن الجامعة ستنظم عددًا من القوافل الطبية بمركزى إطسا ويوسف الصديق، ضمن مبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عماد، التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة، مشيدًا بجهود جامعة الفيوم فى خدمة المجتمع المحلي، خاصة فى القطاع الطبي، والدور المهم الذى تقوم به المستشفيات الجامعية فى ظل جائحة كورونا، وما تقدمه من خدمات طبية للمرضى، وتوفير أماكن للعزل الطبي، فضلا عن الدور اليومى للمستشفيات الجامعية، والذى يسهم فى استيعاب المرضى لتقليل الضغط عن المستشفى الحكومى العام.

وقام بتوقيع العقد ياسر حتاته، رئيس جامعة الفيوم، ممثلاً عن جامعة الفيوم، وذلك بحضور المستشار عاصم محمد عبد الواحد، المستشار القانونى لرئيس الجامعة، والدكتور عاصم العيسوي، عميد كلية الطب، والدكتور محمد صفاء، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، و هالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام.