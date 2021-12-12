جامعة الفيوم تختتم حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

شهد الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات حفل ختام أنشطة حملة الـ16 يوما، والذى نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة اليوم بالجامعة، بحضور كلٍّ من الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، و ليلى طه، مقرر المجلس القومى للمرأة فرع الفيوم، والدكتورة نهير الشوشاني، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والمنسقين بالكليات، وأعضاء المجلس القومى للمرأة بالفيوم، وعدد من الطلاب بالجامعة، وذلك اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

قدم ياسر حتاتة، الشكر والتقدير للقائمين على وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، على حسن تنظيم الحفل، كما توجه سيادته بالشكر لأعضاء المجلس القومى للمرأة فرع الفيوم، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع أنشطة الوحدة بالجامعة، ومشيرًا إلى الدور الأساسى الذى تقوم به المرأة فى المجتمع كما أوضح أن جامعة الفيوم تبذل قصارى جهدها فى الحفاظ على حقوق المرأة ودعمها المستمر فى كافة المجالات.

ومن جانبها أشادت ليلى طه، بالتعاون المثمر بين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والمجلس القومى للمرأة، فى تفعيل أنشطة الوحدة وتنفيذها على أرض الواقع، ودورها الرائد فى توعية أبنائنا الطلاب بالحفاظ على حقوق المرأة ضد أنواع العنف المختلفة.

وأكدت نهير الشوشاني، على الدور المحورى الذى تقوم به وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، من خلال تنظيم ندوات توعوية عن قيمة المرأة فى المجتمع، والدفاع عن حقوقها، وترسيخ ذلك فى أذهان الطلاب بالجامعة.

كما أشارت إلى أن الوحدة تم تكريمها بملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والذى نظمه المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نظرًا للجهود التى تقوم بها الوحدة لتوفير بيئة آمنة خالية من العنف داخل الحرم الجامعي، كما تم تكريم الطالبة إسراء حسين يادم، الطالبة بالفرقة الثالثة كلية العلوم، لفوزها بالمركز الثالث فى كتابة القصة القصيرة، فى مسابقة "كوني" والتى تم تنظيمها على مستوى الجامعات المصرية.

وعلى هامش الحفل تم عرض فيلم تسجيلى عن أنشطة وفعاليات الوحدة خلال الـ16 يومًا، قام رئيس الجامعة والسادة النواب بتكريم السادة أعضاء المجلس القومى للمرأة والواعظات والراهبات، والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية، والسادة ممثلى اللجنة التنفيذية بالكليات، والسادة الإداريين المشاركين فى الفعاليات، والطلاب المشاركين.