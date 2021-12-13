تعرف على اجتماع اللجنة الاستشارية للتميز الحكومى بجامعة جنوب الوادى بقنا

قنا صابر سعيد

عقدت جامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماع اللجنة الاستشارية للتميز الحكومى بجامعة جنوب الوادي، بحضور الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والبحوث والمدير التنفيذى لجائزة التميز الحكومى بالجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن الاجتماع تناول إعداد الجدول الزمنى لمنافسات الجائزة بالجامعة وفئات الجائزة المختلفة، حيث من المقرر أن تتضمن منافسات الجائزة التى تقام بالتعاون مع وزارة التخطيط مجالات أفضل كلية، والابداع والابتكار المؤسسي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مدير عام، وأفضل مدير إدارة، وإفضل موظف.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة، أن اللجنة سوف تتولى تقديم الدعم الفنى للكليات وأعضاء الجهاز الادارى للجامعة لتصعيد أفضل العناصر لجائزة مصر للتميز الحكومي.

وكانت قد نظمت كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي، الندوة الثالثة بكلية التمريض لمناهضة ختان الإناث، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره نادية عبدالله، عميد الكلية.

حاضر فيها كل من الدكتور أحمد عبد الموجود، أستاذ القانون بكلية الحقوق، والشيخ أحمد أبو الوفا، مدير عام الدعوة بالأوقاف، والدكتور هالة سناري، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

أوضح بيان للجامعة، أن الندوة تناولت مدى الأضرار التى تنجم عنها من آثار نفسية والطبية التى تصيب الفتاة من إجراء تلك العادة التى تسبب التشوه والنزيف، وأحيانا تؤدى لحدوث الوفاة، وأوضح للمحاضرين مدى العقوبة لمن يجرى هذه العملية ورأى الدين فى هذه الممارسة.