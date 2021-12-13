اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تضامن الإسكندرية" تنقذ محاميا مشردا تغيب عن أسرته منذ 6 سنوات.. صور

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 12:27 م
"تضامن الإسكندرية" تنقذ محاميا مشردا تغيب عن أسرته منذ 6 سنوات.. صور المحامى المشرد بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عبد الباقى الفاوى المتحدث الإعلامى لمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تمت الاستجابة لحالة أحد المشردين والذى تداول صورته على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك.

 

وأوضح أنه فور تلقي فريق أطفال وكبار بلا مأوى البلاغ، وجهت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أعضاء الفريق لإنقاذ الحالة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم نظرا لإصابته بأزمات صحية شديدة.

 

وكانت صفحات التواصل الإجتماعى، قد تداولت صورة لآحد المشردين وتبين أنه محامى ومتغيب عن أسرته من 6 سنوات، وأكد رواد التواصل الاجتماعى أنه كان محامى وحاليا أصبح مشرد وأن والده كان مخرجا بالتليفزيون ووالدته كانت طبيبة أسنان، ولديه أخ أكبر مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه كان متزوج ولديه بنتين، وتعرض لأزمات صحية شديدة منها إصابته بجلطة فى القدم وكان متواجدا فى منطقة محطة قطار سيدى بشر.

 

1
 
2

الاسكندرية

تضامن الاسكندرية

فرق الانقاذ

فريق الاغاثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة