"تضامن الإسكندرية" تضع خطة حملات التوعية لـ12 قضية مجتمعية أبرزها الختان

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، وضع خطة لحملات التوعية لـ12 قضية مجتمعية أبرزها ختان الإناث وزواج الأطفال، حيث استقبلت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية الدكتورة سوزانا المنسي المنسق الوزارى.

وتناول اللقاء وضع خطة لنشر برنامج "وعي" الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في المناطق بديلة العشوائيات لتهدف إلي تغيير السلوكيات المجتمعية السكانية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات تجاه 12 قضية مجتمعية وجوهرية، وأول هذه القضايا التمكين الاقتصادى، التعليم والمعرفة ومحو الأمية من خلال مبادرة لا أمية مع تكافل، صحة الطفل والأم، التربية الإيجابية من خلال البرامج الوزارية، الاكتشاف المبكر للإعاقات، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، الهجرة غير الشرعية، المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافى، وتنظيم الأسرة وذلك من خلال تنفيذ برنامج "كفايه 2".

كما أشارت الدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، الى دور وزارة التضامن الاجتماعي والخدمات التي تقدمها للمواطن من مبادرات وقوافل طبيه مجانيه وحل لجميع المشاكل اليوميه ومعاش تكافل وكرامه للمستحقين وكارنيه الخدمات المتكاملة ومعارض الاسر المنتجه بمبالغ مالية قليله لمساعده الاسر.

وتم الاتفاق على إقامه لقاء جماهيري كبير لنشر برنامج "وعي" بالاسكندريه عن طريق الرائدات الريفيات علي أن تقوم كل رائده بشرح قضيه من القضايا ،مع توزيع كتيبات للحالات في بداية الاجتماع لنشر البرنامج لكل مواطن مصري وبخاصة المناطق بديله العشوائيات وسيتم التركيز على نشر البرنامج خلال برنامج 16يوم مناهضه العنف ضد المرأة وإتفق الطرفان الدكتوره ماجدة جلاله والدكتوره سوزانا المنسي المنسق الوزاري ل "وعي" بالوزارة علي عمل ربط بين برنامج وعي وجميع المفاهيم وبين جميع الفئات الموجودة بالتضامن الاجتماعي بالاسكندريه والمستفيدين من معاش تكافل وكرامه ومستفيدي البطاقات المتكاملة وكل ما يقدم من خدمات بالتضامن الاجتماعي عن طريق توصيل الرسائل للرائدات الريفيات.