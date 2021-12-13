"المخلفات الإلكترونية.. الخطر والمواجهة" ندوة بـ"تربية رياضية طنطا"

الغربية عادل ضرة

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان: "المخلفات الإلكترونية .. الخطر والمواجهة ".

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلى، وتحت إشراف الدكتورة علاء حلويش عميد عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة هالة محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور علاء حلويش، أن كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا كان لها السبق فى افتتاح مركز تجميع للمخلفات الإلكترونية، وذلك في إطار دورها الرائد في خدمة المجتمع ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن الكلية والجامعة تسعى من خلال المركز الجديد إلى تعزيز الجهود للتخلص من المخلفات الإلكترونية بطريقة سليمة وآمنة، سعيًا إلى أن تكون كلية التربية الرياضية مركز معتمد لتلقي والتخلص من المخلفات الإلكترونية.

حضر الندوة سمير مهنا وكيل وزارة الإعلام بوسط وشرق الدلتا، وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا، ومحمد حسين باحث شئون البيئة بجهاز شئون البيئة بطنطا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.