اليوم السابع
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الأحد، 12 ديسمبر 2021 11:30 ص
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مركز الإبداع الدائم بجامعة طنطا يواصل فعالياته لاكتشاف ودعم الموهوبين

الأحد، 12 ديسمبر 2021 11:10 ص
مركز الإبداع الدائم بجامعة طنطا يواصل فعالياته لاكتشاف ودعم الموهوبين مركز الإبداع
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا في بيان له، مواصلة مركز الإبداع الدائم بالجامعة فعالياته بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وذلك لاكتشاف ودعم الموهوبين فى كافة المجالات والأنشطة الثقافية والفنية والتثقيفية.

أوضح رئيس الجامعة أن المركز يعد أكبر مركز لدعم الموهوبين على مستوى جامعات مصر، حيث يتميز بتنوع مجالاته لاكتشاف الموهوبين وتدريبهم تدريبًا عمليًا فى مجالات الشعر والقصة والرواية والتأليف المسرحى والسيناريو والمراسل التليفزيونى والاذاعى ودورى المعلومات والأفلام التسجيلية والتذوق الفنى والرسم والتذوق السمعى والبصرى وإحياء التراث.

من جانبه أشار الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المركز يشارك فيه نخبة من كبار المتخصصين من أساتذة الجامعة والخبراء بالتعاون مع وزارة الثقافة واتحاد كتاب مصر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن فعاليات المركز تقام يوميًا بمقر الإدارة العامة لرعاية شباب الجامعة بمبنى الخدمات المجتمعية بكلية الأداب القديمة بشارع عثمان محمد بطنطا.

يذكر أن مجلس جامعة طنطا وافق فى جلسته المنعقدة فى مارس الماضى على إقامة المركز بناء على مقترح تقدمت به الادارة العامة لرعاية الشباب بقيادة محمد القصير مدير عام رعاية الشباب، ومصطفى منصور مدير إدارة النشاط الثقافى المشرفان على المركز، وتمت كل الاستعدادات والدعاية والاتصال والتنسيق والتنفيذ.


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

إكتشاف الموهوبين بجامعة طنطا

طنطا

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