"الجديد فى علوم الهندسة الطبية" ندوة تعريفية بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية ندوة تعريفية عن برنامج الهندسة الطبية ومجالاتها المختلفة برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتور أيمن السيد عميرة عميد الكلية والدكتور فتحى عبد السميع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وحاضر فيها الدكتورة غادة البنبى المدير التنفيذى لبرنامج الهندسة الطبية الحيوية والدكتور عصام نبيل المرشد الأكاديمى للمستوى الصفرى وبحضور الدكتورة منى شقير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب .

قدمت الدكتورة غادة البنبى بشرح تفصيلى عن البرنامج من حيث مفهوم الهندسة الطبية ومجالاتها ومجالات عمل المهندس الطبى .

كما أشارت إلى تعدد فروع الهندسة الطبية مثل الهندسة الطبية الميكانيكية ، الهندسة الطبية للمواد الحيوية، هندسة الانسجة، الهندسة الطبية الإلكترونية، الهندسة الإكلينيكية( السريرية).

و قام الدكتور عصام نبيل بعرض القواعد العامة للدراسة بالبرنامج طبقا للائحة الجديدة المعتمدة، مشيرا إلى الأهمية القصوى لبرنامج الهندسة الطبية والحيوية ومايتسم به من مميزات تساعد الخريج على إيجاد فرص عمل فى فترة زمنية وجيزة.

وفى نهاية الندوة قام عميد الكلية بتكريم أحمد السبكى لمجهوده المتميز فى الشئون الادارية المتعلقة بالبرنامج، كما قام بتكريم عدد من الطلبة المتميزين فى الجانب الاكاديمى والنشاط الطلابى فى العام الماضى وتم إهدائهم شهادات تقدير.