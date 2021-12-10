طب المنوفية تحصل على المركز الثانى فى استخدام أكاديمية Incision academy

المنوفية - محمد فتحى

حصلت كلية الطب جامعة المنوفية على المركز الثاني على مستوى الجامعات الحكومية في استخدام أكاديمية Incision academy بدعم ورعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمود قورة عميد الكلية.

وفي احتفال كبير بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، وسفير دولة هولندا بالقاهرة، تسلم الدكتور محمود قورة عميد الكلية درع التكريم، وشهادة المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية من الـ Incision Academy، بحضور ممثلي الجامعات المصرية والقائمين على بنك المعرفة المصري بجمهورية مصر العربية.

وأشار الدكتور محمود قورة، عميد الكلية إلي أن الـ Incision Academy، هى أكاديمية طبية تعمل على التطوير المهني للطلاب والأطباء من خلال تقديم دورات اونلاين معتمدة من الكلية الملكية للجراحين.

وتوجه عميد الكلية نيابة عن مجلس كلية الطب بالشكر والتقدير للقائمين على العملية التعليمية بالكلية والدكتور ناصر عبد البارى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والقائمين علي مركز التعليم الطبي وتنمية الموارد البشرية بالكلية، و كذلك أقسام الجراحة والنساء والتوليد والانف والاذن ومدير شئون اطباء الامتياز الذين قاموا بعقد عدد من الدورات المختلفة لطلاب مرحلة البكالوريوس ولأطباء الامتياز كل حسب تخصصه ومنهجه الدارسي وذلك لتحقيق التطوير المهني المستمر للطلاب والأطباء.