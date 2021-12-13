التغير المناخى أهم الملفات في زيارة نائبة أمين عام الأمم المتحدة إلى نيجيريا

كتبت : هند المغربي

دعت أمينة محمد نائبة أمين عام الأمم المتحدة إلى اتباع نهج "شامل للحكومة النيجرية " للتنمية المستدامة وحلول المدن الذكية من أجل تعزيز النهج المتكاملة لتعزيز الرخاء المشترك للمدن وتحسين البيئة الحضرية، وذلك خلال لقائها بحاكم مدينة لاجوس والتقت بالمجموعات النسائية والشباب والقادة التقليديين فى المنطقة.

جاء ذلك على خلفية زيارة أمينه محمد نائبة امين عام الأمم المتحدة إلى نيجيريا والتى زارت فيها مدينه لاجوس تمهيداً لإطلاق مبادرة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة فى أفريقيا فى فبراير القادم، والذى سيكون مقره. فى أبوجا، نيجيريا لافتا إلى انه يعتبر القطاع الخاص فى نيجيريا أكبر وأنشط وأكبر مساهم فى الميثاق العالمى فى إفريقيا.

و أفاد المركز الإعلامى للإمم المتحدة أن أمينه محمد نائبة الأمين العام ناقشت أيضا عدد من القضايا الهامة مع وزير البيئة فى نيجيريا اهمها القضايا المتعلقة بالمناخ والبيئة فى نيجيريا وركز الاجتماع على مسار إفريقيا إلى COP27، والالتزام الذى قدمه الرئيس فى COP 26 بالتشجير فى جميع أنحاء البلاد.

كما التقت بوزير الصحة لمناقشة مبادرة مصنعى اللقاحات فى إفريقيا ودعم الأمم المتحدة من خلال منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لتحسين القدرة على تصنيع اللقاحات.

واجتمعت نائبة امين عام الأمم المتحدة مع محافظى الشمال الغربى لمناقشة تحديات التنمية والتهديد المتزايد لمكاسب التنمية بسبب تصاعد انعدام الأمن فى المنطقة. كما التقت مع حاكم ولاية بورنو وناقشت دعم الأمم المتحدة من خلال برنامج تحقيق الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى بحيرة تشاد والتقت بالسفراء ومجتمع المانحين للاستماع إلى ومناقشة المشاركة التعاونية واستراتيجية المناصرة المشتركة.