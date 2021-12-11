هل يمكنك خفض ضغط الدم المرتفع على الفور؟ تمرين بسيط يساعدك

كتبت مروة هريدى

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي قد تسبب مشاكل صحية إذا كانت قراءة ضغط الدم لديك تبلغ 140/90 ، فإنها تعتبر ارتفاعا فى ضغط الدم، وإذا وصل إلى 180/120 أو تجاوزه ، فإنه يُعرف باسم ارتفاع ضغط الدم الشديد. هناك تمرين يمكنه خفض ضغط الدم المرتفع على الفور.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يمكن أن تدعم مقويات قبضة اليد المتساوية القياس التعديل السريع لضغط الدم، فمجرد الجلوس والضغط على أحدهما يمكن أن يكون نشاطًا كافيًا لجسمك للمساعدة في تقليل الضغط الانقباضي.

كيف تخفض قراءة ضغط الدم المرتفع؟





عندما تصبح العادات الغذائية غير الصحية ونمط الحياة المستقرة جزءًا من الحياة اليومية، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. وعندما يصبح الأمر نفسه مصدر قلق صحي ، فإن الجمع بين النظام الغذائي وجدول التمارين الجيد يمكن أن يساعد في الإدارة ومع ذلك ، هل يمكن تخفيف ارتفاع ضغط الدم على الفور؟

وفقًا لخبير من رئيس الطب الوقائي في Nuffield Health ، هناك تمرين يمكنه خفض ضغط الدم المرتفع على الفور. .

التمرين الذي يخفض ضغط الدم على الفور



وفقًا للخبير، يمكن أن تدعم مقويات قبضة اليد المتساوية القياس التعديل السريع لضغط الدم مجرد الجلوس والضغط على أحدهما يمكن أن يكون نشاطًا كافيًا لجسمك للمساعدة في تقليل الضغط الانقباضي في غضون ثمانية أسابيع ، يمكن أن يؤدي الأمر نفسه إلى خفض ضغط الدم بمقدار 8 إلى 10 ملم زئبق ومع ذلك ، يجب فحص الأمر نفسه مع طبيب ممارس مرة واحدة قبل ممارسته لتجنب خطر الإصابة بأزمة ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة تتميز بالارتفاع السريع في ضغط الدم إلى مستويات خطيرة.

على مقياس ضغط الدم ، يمكن قراءته على أنه 180/120 مم زئبق ويمكن أن يكون له الأعراض التالية: