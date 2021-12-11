وصول فريق طبى من وزارة الصحة لتقديم خدمات الكشف والعلاج للأهالى بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مستشفى نخل المركزى فى وسط سيناء اليوم السبت فريقا طبيا، دفعت به وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للأهالى بنطاق مركزى الحسنة ونخل فى وسط سيناء.

وأعلن مستشفى نخل المركزي فى بيان، أنه استكمالا للبروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تم اليوم وصول الأطباء الاستشاريين لمستشفى نخل المركزي، والذين يقدمون خدماتهم حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح البيان أن الأطباء هم الدكتور آسر عبد التواب أخصائي جراحة عامة بمستشفي أحمد ماهر التعليمي، والدكتور محمد عادل محمد سالمان أخصائي جراحة عامة بمستشفي أحمد ماهر التعليمي، والدكتور أيمن محمد الفاتح السيد أخصائي باطنة وجهاز هضمي بمستشفي الأحرار التعليمي، والدكتور هاني محمد عفيفي أخصائي جراحة عظام بمستشفي بنها التعليمي، والدكتور محمد إبراهيم محمد عبد الله أخصائي جراحة أوعية دموية بمستشفي الأحرار التعليمى.

وتابع البيان، أن المستشفى مستعد ومجهز بكل الخدمات والأجهزة وغرف العمليات والعناية المركزة والحضانات للأطفال، ويستقبل كافة الأهالى الراغبين فى الاستفادة من الخدمات الطبية التى توفرها لهم الدولة مجانا.