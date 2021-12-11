مجلس الوزراء يشيد بمنظومة شكاوى محافظة قنا

صابر سعيد

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن التقرير الشهرى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر نوفمبر الماضي.

أوضح التقرير، أن محافظة قنا كانت من المحافظات المتميزة فى تلقى الشكاوى وسرعة الإستجابة لها، وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع المسئولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.

وأشاد مدبولي، بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا ، في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها بشكل سريع.