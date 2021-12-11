قطع الكهرباء عن 5 قرى بالسنبلاوين فى الدقهلية 4 ساعات لأعمال الصيانة

أعلن مجلس مدينة السنبلاوين بالدقهلية، برئاسة متولي عبد العال متولي رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أن شركة الكهرباء أرسلت إشارة بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي اليوم السبت عن عدد من القري التابعة للمركز وهي كفر يوسف عوض، وعزبة مصطفى فودة، وعزبة الحاجة سكينة، وكفر الحاج عزب، وعزبة المهندس، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، وذلك من أجل اعمال الصيانة واستعدادا لفصل الشتاء.
وطالب رئيس المركز من المواطنين بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الأعمال وقضاء متطلباتهم قبل انقطاع التيار، حتى لا تتأثر أعمالهم اليومية جراء أعمال الصيانة.
يذكر أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة ، وتحت اشراف ومتابعة المدير العام متولى عبد العال متولى رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ، قام محمد أنور نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين وليد سالم نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وبحضور إبراهيم عيسى مدير جهاز النظافة برئاسة المركز بمتابعة اعمال النظافة ورفع القمامة بشوارع السنبلاوين وأعمال مسح وتسوية بالجريدر بحى الطيارة وأعمال كنس بالمكنسة بشارع المعاهدة.
وطالبت من المواطنين وأصحاب المحلات بوضع القمامة والمخلفات بالاماكن المخصصة وعدم القائها فى الطرق العامة والشوارع حفاظا على البيئة.
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