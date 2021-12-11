فحص 288 ألف طفل بالشرقية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، تواصل العمل المكثف لتقديم الخدمات الطبية والفحص الطبى اللازم للأطفال ضمن خطة المبادرة الرئاسية بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، حيث تم فحص 288 ألف 497 طفل حديثى الولادة حتى الآن، من عمر يوم وحتى 28 يوما، وذلك من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية، بنسبة تغطية بلغت أكثر من 93%.

وأوضح وكيل الوزارة أن وزارة الصحة قامت بدعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة بعدد 234 جهاز انبعاث صوتى، ليصل الإجمالى إلى 354 جهاز موزع على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذى يستخدم فى قياس وفحص حاسة السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وفى حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعى، يتم فحصه مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفى حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمى، وفى حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل "زراعة القوقعة" يتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 311 ألفا 254 ألف طفل على مستوى المحافظة، ويتم العمل بالمحافظة من خلال 355 مركزا طبيا ووحدة صحية تابعين لـ19 إدارة صحية بالمحافظة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.