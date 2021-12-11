"حياة كريمة" تغزو قرى كفر سعد بدمياط.. اعرف أبرز المشروعات ونسب التنفيذ (صور)

دمياط: معتز الشربيني

يشهد مركز كفر سعد بمحافظة دمياط تنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة، ضمن خطة حياة كريمة التي توليها القيادة السياسية اهتماما بالغا لتوفير حياة مناسبة لأهالي القرى. ويجرى حاليا تنفيذ العديد من المشرعات بقرى الوحدة المحلية بالمحمدية، مركز كفر سعد كأحد القرى التي تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة .

وتشمل مشروعات الوحدة المحلية بالمحمدية بعض القرى منها: قرية الإبراهيمية القبلية قرية المحمدية، قرية تفتيش ثاني الفؤادية، قرية تفتيش ثاني المأمورية.

أولاً: قطاع الصرف الصحي:

إنشاء محطة رفع صرف صحي وخطوط انحدار، بقرية الإبراهيمية القبلية بجوار المعهد الديني، وتم تنفيذ 3000 متر بخطوط الانحدار، وجار العمل بمحطة الرفع، كما يجرى استكمال شبكة الصرف الصحي بقرية المحمدية، والتي تم تنفيذ 2000 متر منها، وأيضًا إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية تفتيش ثاني الفؤادية، وتم تنفيذ 3000 متر بخطوط الانحدار وجار العمل بمحطة الرفع، ويجرى استكمال شبكة الصرف الصحي بقرية تفتيش ثاني المأمورية، وتم الانتهاء من خطوط الانحدار الفرعي والبيارات وجارى العمل بخط الانحدار الرئيسي.

ثانياً: قطاع المياه:

تركيب خط مياه جديد، وتم تنفيذ 2000 متر بقرية الابراهيمية القبلية و1500متر بقرية تفتيش ثاني الفؤادية، كما جرى تركيب مواسير خط مياه قطر 8 بوصة بقرية تفتيش ثاني المأمورية، وتم تنفيذ 2000 متر، وأيضًا يجرى تركيب مواسير خط ميا قطر 4 بوصة، وتم تنفيذ 500 متر.

ثالثاً: قطاع الأبنية التعليمية:

إنشاء جناح جديد بمدرسة الإصلاح بضم عدد 5 فصول دراسية في قرية الابراهيمية القبلية، وتم الانتهاء من أعمال الإنشاء وجاري العمل بالتشطيبات الداخلية، وإنشاء جناح جديد بمدرسة المأمورية في قرية تفتيش ثاني المأمورية للتعليم الاساسي بضم 8 فصول دراسية، وتم الانتهاء من أعمال الانشاء وجاري العمل بالتشطيبات الداخلية، بالإضافة إلى إجراء حاليا رفع كفاءة مدارس المحمدية الابتدائية والمحمدية الإعدادية بقرية المحمدية، والمأمورية للتعليم الأساسي بقرية تفتيش ثاني المأمورية، ومن المنتظر تسليمهم جميعًا في شهر أغسطس القادم.

رابعاً: قطاع الشباب والرياضة:

إنشاء مركز شباب تفتيش ثاني، وجار العمل بسقف الدور الاول العلوي، كما يجرى رفع كفاءة مراكز شباب قرى: "الإبراهيمية القبلية، والمحمدية".

خامساً: قطاع الري:

إنشاء كوبري تفتيش ثاني أعلى ترعة أم عامر أمام عزبة جمعان، ويجرى العمل بالأساسات، بالإضافة إلى إجراء توسعة بقرية الإبراهيمية القبلية أعلى ترعة طريق المقابر، وتم إحلال الكوبري للبدء في الاساسات.

سادساً: المجمعات الخدمية والزراعية:

إنشاء مجمع الخدمات الحكومي تفتيش ثاني، وجار العمل بالأساسات، وأيضًا إنشاء المجمع الزراعي، وإنشاء مجمع الخدمات الزراعي تفتيش ثاني، وتم بدء العمل بالأساسات.

سابعاً: مشروع الغاز:

يجرى توصيل خطوط غاز تفتيش ثاني العمارة، وتم إنجاز نسبة 90% من المشروع.



أعمال مشروعات حياة كريمة بقرى محافظة دمياط (1)



أعمال مشروعات حياة كريمة بقرى محافظة دمياط (2)



أعمال مشروعات حياة كريمة بقرى محافظة دمياط (3)