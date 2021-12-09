ندوة للرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

نظم مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط بالتعاون مع الجامعة، اليوم الخميس، بقاعة فاروق شوشة للاحتفالات الكبرى، ندوة بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، وذلك فى حضور الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والعميد عادل الشناوى رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والمقدم أيمن عبد الفتاح عضو هيئة الرقابة الإدارية، وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، و نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات، ومديرى العموم بالجامعة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من طلاب وطالبات الجامعة.

قدم الندوة الدكتور عبد الحميد العيسوى مدرس الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية، وبدأت الندوة بالسلام الوطني، ثم آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة الذى رحب خلالها بالحضور.

ووجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية لما لعبته من دور رئيسى فى تدعيم تشغيل بعض الكليات الجديدة بالجامعة وكانت آخر تلك الكليات كلية الطب، ومن قبلها كليتى التمريض والذكاء الاصطناعي.

تلى ذلك، كلمة منال عوض محافظ دمياط والتى وجهت الشكر لمكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط وللجامعة لتنظيم هذه الندوة، ولما تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية من دور رقابى فى إقتلاع جذور الفساد فى مختلف المجالات.

عقب ذلك، جاءت كلمة العميد عادل الشناوى رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والذى تناول خلالها الملامح العامة لما تبنته الدولة من جهود لمكافحة الفساد إدراكًا من الدولة المصرية بخطورة الفساد كمعوق أساسى للتنمية المستدامة وعقبة فى سبيل الإصلاح الإدارى والحكم الرشيد.

كما استعرض العميد عادل الشناوى خلال المحاضرة الرئيسية بالندوة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التى انضمت إليها الدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ونوه عن استضافة جمهورية مصر العربية المؤتمر التاسع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى الفترة من 13 – 17 ديسمبر الجارى بشرم الشيخ وهو أكبر مؤتمر دولى لمكافحة الفساد.

كما قدم العميد عادل الشناوى عرضًا تقديميًا عن هيئة الرقابة الإدارية ودورها فى مجال منع ومكافحة الفساد والذى تضمن العديد من المحاور ويأتى أهمها محور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية وكذلك دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد والوقاية منه، كما تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان "حراس الوطن" والذى تضمن العديد من جهود هيئة الرقابة فى مكافحة الفساد وما خصصته من دعم على جميع الأصعدة، وكذلك أساليب تحديث وتطوير سبل مكافحة الفساد.

جدير بالذكر أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2014 تم إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية رئيس الجمهورية من مقر هيئــة الرقابـة الإداريــة وهو التاريخ الموافق لليوم العالمى لمكافحة الفساد تأكيدًا على الإرادة السياسية الداعمة لمؤسسات الدولة المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتم إنشاء اللجان التنفيذية المنوط بها تنفيذ ومتابعة الأهداف والسياسات التى تضمنتها الاستراتيجية.

و بتاريخ 9 ديسمبر 2018 الموافق لليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى صادف اليوم الختامى لمنتدى إفريقيا 2018 تفضل رئيس الجمهورية بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019 ضمن القرارات الختامية للمنتدى، واختُتمت فعاليات الندوة بعزف السلام الوطني.