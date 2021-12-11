انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث للدراسات العليا بجامعة القناة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إن إدارة الجامعة تبذل كل الجهد لتوفير البيئة الأكاديمية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار الذي يقع في قمة أولويات الدراسات العليا في الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أنه انطلاقًا مما يوليه معهد التقنية الحيوية بجامعة قناة السويس ليكون أحد المعاهد الرائدة في مجال الدراسات العليا لأبحاث التقنية الحيوية على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي وأن يحظى بقدرة تنافسية من حيث جودة البحث العلمي لرفع شأن بلدنا الحبيبة مصـر؛ عقد اليوم السبت، مؤتمر الدراسات العليا الثالث بالمعهد تشجيعًا لطلبة الدراسات العليا على نشر الأبحاث والدراسات التي يعدونها والارتقاء بهم لما لذلك من أثر بالغ في تعزيز ثقافة البحث العلمي ورفع كفاءتهم العلمية والمعرفية".

واستهلت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث كلمتها الافتتاحية لفاعليات المؤتمر الثالث للدراسات العليا بمعهد التقنية الحيوية بالإشارة إلى أن المعهد من أولى المعاهد التى توجهت لتبنى سياسة الدراسات البينية والتى ننادي بها الآن مطالبين بدعم وتشجيع الدراسات البينية والتى على أساسها بنى هذا المعهد وكان له السبق فى وضع الرؤية ولذلك اشكر جميع القائمين على هذا المعهد من بداية إنشائه وأشكر اسم الدكتور طه عمران الذى أولى هذا المعهد اهتمام كبير كما اتقدم بالشكر للدكتور صفوت عبد المقصود الذى تمكن من توظيف كافة آليات العمل داخله.

وأشارت "هجرس" إلى أن شقى المعهد العلمى والبحثى فالمعهد من جانب الدراسات العليا لديه خلية عمل متكاملة داخل المعامل كما يمتلك نخبه متميزة من الباحثين على مستوى الجامعات المصرية وليس الجامعة فقط مؤكدة، أن القوام الرئيسي موجد عندنا ولينا مشروعات فى حاجه إلى الدعم والتشجيع لتظهر على أرض الواقع وتحقق الاستفادة المجتمعية منها.

ودعت "هجرس"، الطلاب من حملة الدبلومات أن يكونوا سفراء لأماكن عملهم المختلفة وتطبيق المردود العلمى منها وطالبت كل باحث بتطبيق ما تعلمه فى نطاق عمله، موضحة أن توجه الدولة يدعم تعيين حاملى الماجستير والدكتوراه فلابد من إتمام المشوار بالحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه.

وأوضح الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد معهد التقنية الحيوية أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التواصل بين الباحثين، وطلبة الدراسات العليا في العالم، وفق نظرية التكامل المعرفّي إلى جانب تعميق منهجية البحث العلمي، وتيسير سبل نشر أبحاث طلبة الدراسات العليا وتحقيق أهداف الجامعة في فتح آفاق البحث العلمي أمام طلبة الدراسات العليا مع إتاحة الفرصة أمام طلبة الدراسات العليا لتقديم مقترحاتهم وتوصياتهم المنبثقة عن أبحاثهم، بما يدعم تنمية المجتمع.

وشهد المؤتمر حضور الدكتورة عبير عبد الحميد شلبى، والدكتور نهى مصباح وكلاء المعهد وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد وطلاب الدراسات العليا بالدبلومات والماجستير والدكتوراه.



فاعليات المؤتمر الثالث للدراسات العليا بمعهد التقنية الحيوية جامعة القناة