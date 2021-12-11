أخطاء تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف وفقدان الذاكرة

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما تسمع مصطلحات مثل مرض الزهايمر والخرف يتم استخدامها في نفس النفس، على الرغم من أنه يمكن ربط الاثنين ببعضهما البعض ، إلا أنهما ليسا مرتبطين بالضرورة على الإطلاق.

الخرف مصطلح عام يشير إلى تدهور القدرة العقلية بشكل حاد بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية، أما مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف.

وفقًا لمنظمة الزهايمر ، فإن مرض الزهايمر هو مرض تنكسي في الدماغ ينتج عن تغيرات معقدة في الدماغ بعد تلف الخلايا، ويؤدي إلى أعراض الخرف التي تتفاقم تدريجيًا بمرور الوقت، أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا لمرض الزهايمر هي صعوبة تذكر المعلومات الجديدة لأن المرض يؤثر عادةً على جزء الدماغ المرتبط بالتعلم أولاً.

ووفقًا لمايو كلينك mayo clinic ، يحدث الخرف بسبب تلف أو فقدان الخلايا العصبية ووصلاتها في الدماغ، واعتمادًا على منطقة الدماغ المتضررة ، يمكن أن يؤثر الخرف على الأشخاص بشكل مختلف ويسبب أعراضًا مختلفة.

فيما يلي قائمة بالأخطاء التي يمكنك تجنبها وفقًا لما ورد في Mayo Clinic:



النظام الغذائي والتمارين الرياضية:



أظهرت العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة أن التمارين الرياضية تقلل من خطر التدهور المعرفي، وتظهر الأبحاث أن عدم ممارسة الرياضة يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وعلى الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد معروف بقدرته على الحد من مخاطر الإصابة بالخرف ، تشير الأبحاث إلى زيادة معدل الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غير صحي مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​غني بالمنتجات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

الاستخدام المفرط للكحول:



من المعروف منذ فترة طويلة أن شرب كميات كبيرة من الكحول أو الإفراط في تناول الكحوليات يسبب تغيرات في الدماغ، ووجدت العديد من الدراسات والمراجعات الكبيرة أن اضطرابات تعاطي الكحول كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف ، وخاصة الخرف المبكر.

عوامل الخطر القلبية الوعائية:



ارتبط ارتفاع ضغط الدم ، وخاصة ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر ، بزيادة مخاطر التدهور المعرفي والخرف ، بما في ذلك مرض الزهايمر، تشمل عوامل الخطر ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) وارتفاع الكوليسترول وتراكم الدهون في جدران الشرايين (تصلب الشرايين) والسمنة.

الضغط النفسي غير المعالج والاكتئاب:



دراسة أجرتها أقسام الطب النفسي (ALB ، KY) ، وعلم الأعصاب (KY) ، وعلم الأوبئة والإحصاء الحيوي (KY) ، جامعة كاليفورنيا أبلغت عن 70 لكل % من خطر الإصابة بالخرف يرتبط بالاكتئاب.

السمنة:



الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم والسمنة المركزية هم الأكثر عرضة للإصابة بالخرف (يزيد خطر الإصابة 3.5 مرات). لكن ، الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم صحي يعانون من السمنة المركزية لا يزالون يواجهون خطر الإصابة بالخرف أعلى بمرتين من الأشخاص الذين لا يعانون من دهون البطن الزائدة.

يمكن أن تضر دهون البطن ، المعروفة أيضًا باسم الدهون الحشوية ، بالدماغ لأنها تنتج الهرمونات والمواد الكيميائية التي تعزز الالتهاب ومقاومة الأنسولين.

داء السكري:



الإصابة بمرض السكري قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف ، خاصةً إذا كان سيئ السيطرة عليه، يمكن أن يسبب مرض السكري عدة مضاعفات ، مثل تلف الأوعية الدموية، ويعتبر مرض السكري عامل خطر للإصابة بالخرف الوعائي.

التدخين:



قد يزيد التدخين من خطر الإصابة بالخرف وأمراض الأوعية الدموية.