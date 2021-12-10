7 خطوات للحفاظ على صحة كليتيك.. امنع التدخين وقلل الملح

كتبت إيناس البنا

الكلى ليست عضوًا تجميليًا فهى واحدة من بين الأعضاء الخمسة الأكثر حيوية التي نحتاجها للبقاء على قيد الحياة، والسبب في عدم حصول الكلى على الاهتمام الذي تستحقه هو أن العديد من أمراض الكلى لا تسبب أي أعراض حتى يصبح الضرر شديدًا، ومن أجل الحفاظ على صحة الكلى فيما يلي 7 خطوات وفقا لموقع " timesnownews" :

لا تسرف فى شرب الماء:

الكلى هي مصنع ترشيح الجسم، يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم كليتيك على إزالة الصوديوم والسموم من الجسم، شرب الكثير من الماء هو أيضًا أحد أفضل الطرق لتجنب حصوات الكلى المؤلمة، لكن لا تسرف. حوالي 2-3 لتر من الماء (السوائل) على مدار اليوم تكفي لشخص بالغ دون أي مضاعفات أخرى.

اتباع نظام غذائي صحي ومغذي:

معظم مشاكل الكلى تنشأ عن حالات طبية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، تجنب السمنة ولكن حافظ على قوتك بتناول الأطعمة الصحية التي لا تحتوي على سعرات حرارية مجوفة، سيساعد الأكل الصحي واليقظ (وليس الوجبات الخفيفة أو الأكل المجهد) على الوقاية من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وهذا بدوره سيساعد في الحفاظ على الكلى في حالة جيدة، تجنب الإفراط في تناول اللحوم ، قلل من تناول الملح وتناول المزيد من الفواكه والخضراوات.

مارس الرياضة بانتظام واسترح جيدًا:

مجرد تناول وجبة متوازنة ليس كافيا فأنت بحاجة إلى نشاط بدني منتظم، يمكن أن يمنع زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، ارتبط الجلوس لفترات طويلة (أنماط الحياة المستقرة) الآن بتطور أمراض الكلى، تؤدي التمارين الرياضية إلى خفض ضغط الدم.

قلل من المكملات والعلاجات العشبية:



هل استشرت طبيبك قبل قبول تلك الحبوب التي تعدك بفقدان الوزن وتخفيف آلام المفاصل ، وما إلى ذلك؟ تذكر ، لا توجد علاجات سحرية، الأدوية غير المصرح بها أو الكميات الزائدة من مكملات فيتامينات معينة وبعض المستخلصات العشبية قد تكون ضارة بالكلى. تحدث إلى طبيبك عن أي فيتامينات وأعشاب تخطط لتناولها.

الإقلاع عن التدخين:

هناك ما يكفي من الملوثات التي تحاول قتلك ، فلماذا تضاف إلى تلك السموم عن طريق استنشاق دخان التبغ؟ يمكن أن يتسبب التدخين في تلف الأوعية الدموية ، مما يقلل من تدفق الدم في الكلى، عندما لا يكون لدى الكلى تدفق دم كافٍ ، لا يمكنها العمل بالمستويات المثلى، يمكن أن يزيد التدخين أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الكلى ، أو يؤدي ببساطة إلى ارتفاع ضغط الدم.

تجنب تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية:

طبيبك فقط يعرف ما هو الدواء الجيد ولأي مدة وبأي جرعة.

قم بزيارة طبيبك واطلب فحوصات منتظمة ودورية:

إن الحصول على قسط من الراحة في الليل مهم للغاية لصحتك العامة ، وقد تبين لكليتيك، يتم تنظيم وظائف الكلى من خلال دورة النوم والاستيقاظ التي تساعد على تنسيق عبء عمل الكلى على مدار 24 ساعة، إذا كنت في خطر ، فعليك إجراء فحص منتظم لوظائف الكلى.