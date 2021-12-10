مشروب الشوكولاتة الساخنة قبل النوم يسبب الأرق.. اعرف التفاصيل

كتبت مروة هريدى

يعانى بعض الناس من الآرق وقلة النوم ليلًا ربما بسبب الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة وغيرها من العوامل التى تؤثر على النوم، وأشار تقرير حسب موقع "إكسبريس"، إلى أن مشروب شهير يسبب الأرق والمعاناة فى النوم .

كشف طبيب تغذية في مقالته بصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن تناول فنجان من الشوكولاتة الساخنة قبل النوم قد يكون "فكرة سيئة" ويسبب الأرق، حيث أوضح أن البنكرياس الذي ينتج الأنسولين، لا يعمل بشكل جيد ليلًا لذلك لن يكون جاهزًا للتخلص من هذا المشروب، ما يترتب عليه ارتفاع نسبة السكر في الدم وهو أمر سيئ يؤثر سلبًا على دورة النوم لديك وكذلك جسمك.

على الرغم أن تناول الشوكولاتة الساخنة يمنحنا الدفء والراحة، ولكنها تحتوى على جرعة "كبيرة" من السكر، لذلك ينصح الأطباء بعدم تناول أي أطعمة أو مشروبات سكرية قبل النوم، حيث أوضح الطبيب أن أي دهون تستهلكها ستؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات الدهون في الدم بشكل أسرع خاصة فى الليل مقارنة بالنهار، حيث تستغرق وقتًا طويلًا فى الانخفاض، وهذا من شأنه أيضًا أن يسبب لك صعوبة فى النوم جيدًا.

تحتوي الشوكولاتة الساخنة أيضًا على مادة الكافيين التى تؤثر سلبًا على النوم، بجانب مزيج السكر والدهون، كما تحتوى على مادة كيميائية معروفة باسم "الفينيثيلامين" التى تسبب الأرق أيضًا، فقد يكون المشروب لذيذًا ولكن من محتوياته يجب أن تدرك أنه ليس مثاليًا لروتين النوم.



لا تتناول هذا المشروب قبل النوم