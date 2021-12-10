محافظ أسيوط يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف حملات إزالة الإشغالات.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء الأحياء والمراكز وجميع الجهات التنفيذية في المحافظة بتنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام يوميًا للحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري للمدينة مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحال المخالفة في جميع المراكز والأحياء وبكل المناطق دون استثناء مشيرًا إلى تحذير المحال بالالتزام بالحدود المخصصة لها وفرض عقوبات رادعة لهم في حال تكرار المخالفة التى قد تصل إلى الإغلاق الفوري للمحال.

وقال محافظ أسيوط إن تلك الحملات تتم بصفة دورية لتيسير حركة المرور بالشوارع والميادين والقضاء على الزحام الناتج عن إشغالات الباعة الجائلين وتعدي المحال والمقاهي على نهر الطريق، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في هذه الحملات للحفاظ على حق المواطن في الطريق.

كانت الوحدات المحلية لحي غرب أسيوط ومركز ومدينة ديروط قد نفذت عدة حملات لإزالة الاشغالات من الطرق حفاظًا على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط وإزالة المخالفات والحواجز الموضوعة بنهر الطريق والباعة الجائلين والفروشات المخالفة وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية.

وقال محمد بشير رئيس حي غرب إنه تم تنفيذ حملة مكبرة من قسم الاشغالات برئاسة مسلم ماضي واسلام توفيق مشرف الوردية المسائية وبإستخدام معدات الحي حيث تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والاشغالات المتواجدة بالطريق والتي تعوق حركة مرور الشارع وسهولة حركة المواطنين بشارع البركة ويسرى راغب وميدان المحطة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وتطبيق القانون موضحاً أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمنع انتشار الاشغالات نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور مؤكدا على استمرار الحملات وتحرير المحاضر اللازمة لردع المخالفين والحفاظ علي الانضباط.

من جانبه أشار محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، إلى أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بناءا على توجيهات محافظ أسيوط برفع الاشغالات والتعديات من الطريق العام بالتنسيق مع شرطة المرافق استهدفت شوارع عثمان بن عفان وشارع أبوبكر الصديق وشارع بورسعيد بمشاركة عمر نافع مدير الاشغالات والمقدم عمرو علي رئيس وحدة شرطة المرافق بديروط وتم رفع كافة الاشغالات من الشوارع وتعديات الباعة الجائلين وإنذار المحال المخالفة بالالتزام بحدود محلاتهم وتم تحرير محاضر للمخالفين للحفاظ على حرم الطريق العام.



حملات لرفع الاشغالات بحي غرب وديروط (3)



حملات لرفع الاشغالات بحي غرب وديروط (4)



حملات لرفع الاشغالات بحي غرب وديروط (5)



حملات لرفع الاشغالات بحي غرب وديروط (8)



حملات لرفع الاشغالات بحي غرب وديروط (9)



حملات لرفع الاشغالات بحي غرب وديروط (10)



حملات لرفع الاشغالات بحي غرب وديروط (11)