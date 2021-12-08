لماذا قد تعانى بعض النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من الاكتئاب؟ اعرفى طرق العلاج

كتبت مروة هريدى

تعد متلازمة تكيس المبايض أكثر الاضطرابات الهرمونية المعقدة شيوعًا لدى النساء، والسبب الدقيق للإصابة بهذه الحالة غير معروف بشكل واضح، ولكن تساهم العوامل الوراثية البيئية ونمط الحياة في هذه المشكلة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

ترتبط متلازمة تكيس المبايض بالعديد من المشاكل مثل التجميل، حيث تتسبب هذه الحالة بظهور شعر زائد بالوجه والجسم، وحب الشباب، وتساقط الشعر، والبشرة الدهنية، وزيادة الوزن، واسمرار الجلد، بجانب عدم انتظام الدورة الشهرية، والعقم، والاكتئاب والقلق، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، بجانب زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم.

ويعتبر الاكتئاب والقلق من الأعراض المزعجة بشكل خاص لمتلازمة تكيس المبايض، حيث إنهما يستنزفان حيوية الشخص ويجعلان من الصعب طلب المساعدة والتكيف، ووفقًا للدراسات، يتراوح معدل الانتشار بين 28 إلى 64٪ للاكتئاب بين النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، و34 إلى 57٪ يعانون من القلق، مما قد يسبب صعوبات نفسية واجتماعية ومهنية لهؤلاء النساء، وكل ذلك له تأثير سلبي على حياتهن.

أكثر علامات وأعراض الاكتئاب والقلق شيوعًا لمن يعانين من متلازمة تكيس المبايض:



- التعب وانخفاض مستويات الطاقة

- فقدان الاهتمام بفعل الأشياء

- الحزن والذنب وتدني احترام الذات

- العجز والقلق

- اضطرابات النوم

- تغيرات في الشهية

- تقلبات الوزن

- مشاكل التركيز

- اتخاذ قرارات غير صحيحة

- أفكار انتحارية

النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب لعدة أسباب:



- ينتج المبيضان كميات كبيرة من الأندروجين.

- السمنة.

- يرتبط الالتهاب طويل الأمد بارتفاع مستويات الكورتيزول مما يؤدي إلى التوتر والاكتئاب.

- مشاكل العقم وزيادة الوزن والأعراض الجلدية (حب الشباب وتساقط الشعر ونمو الشعر المفرط) كلها عوامل تضر بالصحة العقلية.

ما هي خيارات العلاج؟



- يُنصح بإجراء تعديلات على نمط الحياة مثل ممارسة التمارين الرياضية واليوجا والتأمل، واتباع نظام غذائي صحي لجميع النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

- مضادات الاكتئاب في حالة الاكتئاب الشديد والنساء اللائى لديهم أفكار انتحارية.