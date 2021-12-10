فحص 169 ألف تلميذ بحملة أمراض سوء التغذية لمدارس محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان فى سوهاج، أنه تم فحص 169 ألف طالب من طلاب المدارس بمديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة حتى الآن من أجل الكشف المبكرعن أمراض سوء التغذية " السمنة -الانيميا – التقزم"وذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية صرحت يذلك الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الحالية تنفذ تأتى ضمن حملة 100 مليون صحة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمة طبية متميزة والإهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوي السمنة والتقزم .

وأضافت وكيل وزارة الصحة أن المسح يستهدف جميع طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية بالمدارس والمعاهد الأزهرية الموجوده بالمحافظة والبالغ عددها 1441 مدرسة ومعهد على مستوى المحافظة.

يذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أعلنت قبل ذلك عن تخطى عدد المواطنين الذى تلقوا لقاح كورونا مليون مواطن من مختلف مراكز المحافظة وذلك منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن، الأمر الذى أدى إلى استقرار الوضع الصحى بالمحافظة صرحت بذلك الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضافت كريمة حامد أن التطعيم يرفع مناعة المواطنين وهو فعال وامن وأنه بجانب الفرق الثابتة تم تخصيص عشرات الفرق المتنقلة يوميا لتغطى جميع مراكز المحافظة تسهيلا وتيسيرا للمواطنين لحصولهم علي اللقاح ويتم حاليا تقديم خدمة طبية مجانية لغير القادرين عن الحركة ويتم تقديم الخدمة لهم بالمنازل

وأكدت وكيل وزارة الصحة إستقرار الوضع الوبائي بالمحافظة وذلك نتيجة جهود وزارة الصحة والسكان المستمرة مشددة علي ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الإحترازية وعدم التخلي عنها ودعت المواطنين بمحافظة سوهاج لسرعة التسجيل وتلقي اللقاح مشيرة الي فاعلية اللقاح في حماية متلقيه وأشادت بالإقبال الكبير علي مراكز اللقاح الثابتة والمتنقلة مؤخرا وذلك نتيجة لجهود الدولة المستمرة والقرارات التي اتخذت لحث المواطنين علي أخذ اللقاح بجانب الوعي المتزايد.