ضبط 19 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تواصل مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، شن حملاتها في كافة أنحاء المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الاسماعيلية، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية.

وكانت مديريتي التموين والطب البيطري بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات، ومباحث التموين بالإسماعيلية شنوا حملة مكبرة مشتركة تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص، وكيل وزارة الطب البيطري، وحامد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنعين بالمنطقة الصناعية، بداخلهما 17 طن و600 كجم "17600كجم" من مصنعات اللحوم، ومجزئات الدجاج غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق متصل قامت الحملة بالمرور على المحلات والثلاجات في نطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، وتمكنت من ضبط 1300 كجم من مصنعات اللحوم، 770 كجم من مجزئات الدجاج، 100 كجم من اللحوم، وجميعهم غير صالحين للاستهلاك الآدمي وبها تغير في صفاتها الفيزيائية، بإحدى الثلاجات الكبيرة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بذلك.

وأوضح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومكافحة بيع السلع المغشوشة ومجهولة المصدر، مؤكدًا على تكثيف الحملات خلال الفترة القادمة لمواجهة جشع التجار وضبط المخالفين.

ضبط دواجن مجهولة المصدر

ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر

ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر

ضبط 19 طن لحوم ودواجن

تشميع محل