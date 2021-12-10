اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف يدعو الطفلة "آية" لزيارة منطقة سقارة الأثرية بعد لقاءها الرئيس

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 05:48 م
رئيس جامعة بنى سويف يدعو الطفلة "آية" لزيارة منطقة سقارة الأثرية بعد لقاءها الرئيس آية مع الرئيس السيسى
بنى سويف هانى فتحى

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وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور غادة على حمود عميد كلية السياحة والفنادق بالتواصل مع "آية حسن شلتوت" الطفلة الموهوبة من ذوى الهمم "قادرون باختلاف" لترتيب زيارة لمنطقة سقارة الأثرية بعد أن تمنت الطفلة أن تكون مرشدة سياحية خلال لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الثالثة الأسبوع الماضي.

وأكد الدكتور منصور على حرص واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بذوى الهمم ورعايتهم والاستفادة من الموهوبين منهم فى كل المجالات، وتلبيه كافة مطالبهم من دوره الأبوى والإنسانى الدائم لذوى الهمم واهتمام الدولة بهذا الملف.

وأوضحت الدكتور غادة على حمود عميد كلية السياحة والفنادق أنها تواصلت مع والدة الطفلة الموهوبة "آية" ووجهت لها الدعوة لقضاء يوم بمنطقة سقارة الأثرية، برفقة أساتذة وطلاب قسم الإرشاد السياحى بالكلية، حيث عبرت والدة الطفلة عن سعادتها بالدعوة، والتى تأتى تلبية لتحقيق حلم ابنتها "آية" موجهة الشكر لرئيس الجمهورية وللدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ولكلية السياحة والفنادق.


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الطفلة آية

منطقة سقارة الأثرية

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قادرون باختلاف

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