جامعة بنى سويف تقيم حفل ختام مسابقة الابتهالات الدينية والترانيم ..صور

بنى سويف - هانى فتحى

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف اليوم، حفل ختام مسابقة الابتهالات الدينية والترانيم، التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون تعليم وطلاب، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والفنان وائل الفشني ابن محافظة بنى سويف، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب و ممثلي الأزهر والكنيسة، وسط حضور لافت من الطلاب.



وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية والمسابقات الفنية، والتي تهدف إلى اكتشاف مواهب الطلاب وصقل مهاراتهم الإبداعية، ودعم روح التنافس، علاوة على أنها تسفر عن اختيار أفضل العناصر للمشاركة في المسابقات خارج الجامعة، مشيراُ إلى أن الأنشطة الطلابية تساعد الطلاب في بناء الشخصية المتكاملة، وتعميق الوعي وفتح المسارات الإبداعية أمامهم وتنمية طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية.



وأشار الكابتن محمد فاروق، أن ختام المسابقة شهد منافسة بين 16 طالب وطالبة من مختلف الكليات، ثمانية طلاب ينشدون الابتهالات وثمانية طلاب ينشدون الترانيم، حيث فاز في مسابقة الابتهالات الطالب عبد الرحمن المغربي بالمركز الأول، والطالب طه معوض بالمركز الثاني، والطالب فهد سعود بالمركز الثالث، بينما فاز بالمراكز الثلاثة الأولى في الترانيم، الطالبة عزيزة ملاك بالمركز الأول والطالب جيوفاني إيهاب بالمركز الثاني، والطالبة أماني رزق بالمركز الثالث.

جدير بالذكر، تضم لجنة التحكيم فضيلة الشيخ إسلام محمد ، والمرنم ساتر ميخائيل والموسيقار محمد عبدالوهاب، ومنسق الحفل الأستاذة سحر حامد وهبة صلاح الدين ، وفي نهاية المسابقة، قام رئيس الجامعة بتكريم الفنان وائل الفشني وأهداه درع الجامعة.





الحفل



جامعة بني سويف تقيم حفل ختام مسابقة الابتهالات الدينية والترانيم بحضور وائل الفشنى



جامعة بني سويف تقيم حفل ختام مسابقة الابتهالات الدينية والترانيم



جانب من الحفل



جانب من حفل جامعة بنى سويف



جانب من حقل جامعة بني سويف لختام مسابقة الابتهالات الدينية والترانيم



حفل الجامعة



