حياة كريمة مستقبل أفضل لريف مصر.. تفاصيل تطوير قرى ونجوع إدفو بأسوان

أسوان – صلاح المسن

يتوالى تنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية فى إطار مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان، حيث تشهد قرى ونجوع مركز إدفو بمحافظة أسوان معدلات تنفيذ عالية فى مختلف أعمال المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفقاً للجدول الزمنى والمعايير والمواصفات الموضوعة مسبقا.

ففى مجلس قروى القنان جار الانتهاء من مبنى مجمع الخدمات الحكومى بالقنان، وجار العمل بمدرسة الإخصاص بالقنان وإنشاء مبنى مركز شباب هيكل بالقنان، وجار العمل بمبنى مجمع الخدمات الزراعى بقرية القنان، وتطوير مكاتب البريد بالوحدة المحلية لقرية القنان وهى مكتب بريد القنان ومكتب بريد حاجر السباعية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

ومد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية القنان بطول 23 كيلومترا لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة من المياه بقرى ونجوع القنان بالكامل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

وتم تسليم مواقع 5 كبارى تقع على ترعة ساحل السباعية وترعة جنابية السباعية وترعة سيالة السباعية وترعة حاجر السباعية للشركات المنفذة من قبل الوحدة المحلية وهندسة رى إدفو غرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحى(شبكة مياه القنان) وهندسة كهرباء إدفو بحرى (شبكة كهرباء القنان)، وكوبرى على ترعة ساحل السباعية (هيكل شرق) وكوبرى على ترعة حاجر السباعية وكوبرى على سيالة السباعية وكوبرى على سيالة حوض السباعية وكوبرى على جنابية السباعية (كبرى القنان)، وتم التنسيق مع الجهات لتذليل العقبات التى تعوق التنفيذ وإيجاد الطرق البديلة أثناء التنفيذ وتحويل خطوط المياه والكابلات الكهربائية وخطوط التليفونات التى تقع فى حيز التنفيذ والأعمال جارية على قدم وساق فى تنفيذ تلك المشروعات، تنفيذاً للجدول الزمنى المقرر ووفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة.

وفى قرى وادى الصعايدة تتم معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام والتى تخدم أكثر من 40 ألف نسمة بقرى وادى الصعايدة ضمن 31 قرية رئيسية و101 قرية فرعية و314 نجع وكفر وتابع بمراكز "إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة"، والتى تشهد تنفيذ 793 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليارا و91 مليون جنيه، ومشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة الشهامة لطب الأسرة يخدم 15 ألف نسمة بتكلفة 18 مليون جنيه، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التى تشمل إنشاء وتطوير 11 مستشفى و112 وحدة صحية بتكلفة 11.7 مليار جنيه ، ليتزامن ذلك مع تنظيم القوافل الطبية المجانية ، وبالتوازى تم تطوير وَرفع كفاءة مدرسة الشهامة الابتدائى والإعدادى بوادى الصعايدة، والتى تستوعب حوالى 600 طالب وطالبة موزعين على 14 فصلا، وذلك ضمن إنشاء وإحلال وتجديد 115 مدرسة على مستوى المراكز الثلاث بتكلفة 454 مليون جنيه .

وقرية الشهامة تشهد إنشاء نقطة إسعاف بالقرية بمساحة 250 م2 وتستوعب 2 سيارة إسعاف، وذلك ضمن 29 وحدة إسعاف بتكلفة 40 مليون جنيه، فيما جار إحلال وتجديد مكتب بريد الشهامة ليقدم جميع الخدمات البريدية والمعاملات المالية ضمن 57 مكتب بريد بقرى حياة كريمة، وهو الذى تواكب مع إنشاء مبنى الخدمات بمساحة 650 م2 وبتكلفة 9.5 مليون جنيه، وذلك يتواكب مع إنشاء مبنى الخدمات الزراعية على مساحة 330 م2 بتكلفة 5.5 مليون جنيه، وذلك ضمن 62 مجمعا خدميا وزراعيا بقرى المبادرة الرئاسية بتكلفة 457 مليون جنيه، بينما جار إنشاء مركز شباب الشهامة على مساحة 200 م2 وبتكلفة 6 ملايين جنيه ويضم ملعبا خماسيا ومبنى إداريا لمختلف الأنشطة الشبابية والثقافية والفنية والترفيهية والذى يأتى ضمن 151 مركز شباب بقرى حياة كريمة باستثمارات تصل لنحو 175 مليون جنيه .

ويجرى العمل بمشروع إنشاء محطة المعالجة للصرف الصحى بقرية الصعايدة بحرى، بجانب توصيل خطوط وشبكات الانحدار بنفس المشروع بطول 2560 مترا من إجمالى 5500 متر، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرية الصعايدة قبلى.

ومن المشروعات مشروع محطة المعالجة الثلاثية بالكلح شرق بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الخرسانية بالمحطة 85%، وجار العمل فى خط الطرد بطول 4 كيلومترات، فيما تم الانتهاء من محطة الرفع بنجع الشهيد على إسماعيل بالكيال .

وكذلك محطة المعالجة بطاقة 13.5 م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحى بالرمادى بحرى بتكلفة إجمالية 488 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ عام 20% ويضم المشروع شبكات انحدار بإجمالى 47.1 كم، و5 محطات رفع رئيسية وفرعية ، بالإضافة إلى خطوط الطرد والسيب ليخدم المشروع قرى الرمادى بحرى وقبلى.

وتم افتتاح مكتب بريد حاجر إدفو بمعرفة لجنة من الهيئة القومية للبريد بأسوان، كما أنه من المقرر أن يفتتح مكتب بريد نجع هلال الشهر المقبل ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتساهم فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.