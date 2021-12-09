جولة لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات حياة كريمة بنهطاى وتفهنا

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقريتى نهطاى وتفهنا العزب، بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وتفقد محافظ الغربية فى نهطاى "مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، وحدة طب الأسرة، مدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة، مدرسة نهطاى الإعدادية الحديثة، محطة مياه نهطاي".

وفى تفهنا العزب تفقد المحافظ مدرسة تفهنا العزب الثانوية، وحدة تفهنا الابتدائية، الشهيد محمد زرد، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مركز الشباب، وخلال جولته أكد المحافظ أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قريتى تفهنا العزب ونهطاى تسير على قدم وثاق، تمهيداً للافتتاح الرئاسى لهما.