اليوم السابع
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حالة الطقس بالإسكندرية.. استقرار الجو وسيولة مروية فى عطلة نهاية الأسبوع (فيديو)

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 08:38 م
حالة الطقس بالإسكندرية.. استقرار الجو وسيولة مروية فى عطلة نهاية الأسبوع (فيديو)
الإسكندرية أسماء على بدر

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أجرى اليوم السابع بث مباشر من كوبرى ستانلي رصد حالة الطقس وتشهد محافظة الإسكندرية استقرارا فى حالة الطقس اليوم الجمعة، بعد انتهاء نوه قاسم التى شهدت تقلبات جوية شديدة من ارتفاع فى الأمواج وانخفاض فى درجات الحرارة ورياح شديدة وصلت إلى حد العواصف.
 
 
وتشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، استقرارا فى حالة الطقس وارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة وهدوءا فى الأمواج.
 
كما أقبل المواطنون على صيد السمك وممارسة الرياضة على الكورنيش بعد اعتدال الطقس، وخروج العائلات إلى الكورنيش للاستمتاع بحالة الجو وقضاء إجازة نهاية الأسبوع.
 
وكانت تشهد محافظة الاسكندرية طقس سيىء خلال الأيام الماضية ارتفاع فى الأمواج وأمطار ورياح وصلت إلى العواصف.
 
كورنيش الاسكندرية (1)
 

 

كورنيش الاسكندرية (2)
 

 

كورنيش الاسكندرية (3)
 

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