اليوم السابع
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الجمعة، 10 ديسمبر 2021 06:11 م
أكرم القصاص
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بئر مسعود بالإسكندرية بعد النوة.. قفز وسباحة والحياه حلوة.. لايف وصور

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 04:45 م
بئر مسعود بالإسكندرية بعد النوة.. قفز وسباحة والحياه حلوة.. لايف وصور بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا من منطقة بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية بعد نوه قاسم وهى من الأماكن التى كانت أكثر تضررا من النوع وارتفاع الأمواج .
 
ويقبل المواطنين على التواجد فى منطقة بئر مسعود شرق الإسكندرية اليوم الجمعه لقضاء وقت مميز فى اجازة نهاية الأسبوع .
 
وتشهد محافظة الإسكندرية طقس مميز اليوم الجمعة ، بعد انتهاء النوة ، واعتدال درجة الحرارة على كافة أنحاء المحافظة .
 
 
وكانت شهدت محافظة الاسكندرية طقس سيىء خلال الأيام الماضية ارتفاع فى الأمواج وأمطار ورياح وصلت إلى العواصف .
 
 
بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (1)
بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (1)

بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (2)
بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (2)

بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (3)
بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (3)

بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (4)
بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (4)

بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (5)
بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (5)

بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (6)
بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (6)

بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (7)
بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (7)

بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (8)
بئر مسعود فى ميامى شرق الإسكندرية (8)
 

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