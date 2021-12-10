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الكشف وإجراء عمليات لـ3409 رأس ماشية بقوافل بيطرية بقرى "حياة كريمة" فى الأقصر

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 12:48 م
الكشف وإجراء عمليات لـ3409 رأس ماشية بقوافل بيطرية بقرى "حياة كريمة" فى الأقصر القوافل البيطرية بقري حياة كريمة
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور فتحي سلمي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن القافلة البيطرية التى تم تنظيمها فى قرى إسنا وأرمنت ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنهت أعمالها أمس الخميس رسمياً، وذلك بعد أسبوع كامل من العمل الجاد لخدمة كافة أصحاب المواشي بقرية حياة كريمة.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم الكشف واجراء عمليات لـ3409 رأس ماشية بمختلف الأنواع، وأنه تم إجراء الفحص بالسونار وعلاج تناسلي لعدد 541 حالة، والكشف وتقديم العلاج الباطني وإلتهاب الضرع لـ677 حالة، وعلاج طفليات داخلية وخارجية لعدد 1232 حالة، وإجراء عمليات جراحية لعدد 107 حالة، وعلاجات وتحصينات غير سيادية ضد الالتهاب الرئوي والكلوسترديوم لعدد 846 حالة، وفحص وتقييم طلائق لعدد 6حالات، مشدداً على أن القافلة نجحت فى تقديم جميع الخدمات البيطرية للمواطنين مجاناً.

تم تنظيم القافلة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة، وخرجت بإشراف معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، وضمت لجنة بقيادة الدكتور نادر رشاد مسئول القافلة من المعهد، وشارك فيها مدير عام الطب البيطرى الدكتور فتحى شلبى، ونائب رئيس مدينة إسنا عبد الرحيم طايع، ورئيس قرية النمسا محمد العشرى، ومن نقابة الأطباء بالأقصر الدكتور سيف النصر، حيث شمل الحملة قرى "المساوية وسطيح والحلة" بإسنا، وقرى أرمنت الحيط بمدينة أرمنت، وجاءت توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتسهيل اعمال القافلة على مستوى كافة مدن المحافظة لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع دخول أي أمراض وبائية.

الاهالى خلال القافلة بقرى حياة كريمة
الاهالى خلال القافلة بقرى حياة كريمة

 

أول قافلة بيطرية ضمن حياة كريمة بالأقصر
أول قافلة بيطرية ضمن حياة كريمة بالأقصر

 

رجال الطب البيطرى بالأقصر مع فريق القافلة
رجال الطب البيطرى بالأقصر مع فريق القافلة

 


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