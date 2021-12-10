الكشف على 55 ألف تلميذ بالإسماعيلية ضمن مبادرة "الأنيميا والسمنة والتقزم".. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم الكشف والفحص الدقيق علي 55 ألف تلميذ من الصف الأول إلي السادس الابتدائي من مختلف مدارس المحافظة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية من العام الدراسي الحالي.



وأكد الدكتور علي حطب، أن المبادرة مستمرة وتعمل علي مستوى مدارس محافظة الإسماعيلية، حيث تم فحص 55 ألف تلميذ من أصل 129 ألف في المرحلة الابتدائية علي مستوى مدارس المحافظة المختلفة، لأجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي، ومديرية التربية والتعليم.



وشدد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، علي جميع الفرق الصحية المشاركة في المبادرة علي مستوى مدارس المحافظة أهمية مراعاة الدقة في أخذ العينات ونتائج التحاليل، والتسجيل الدقيق للنتائج على التلاميذ، مؤكداً أنه تم تدريب العاملين المشاركين في الحملة على الاستخدام الأمثل للأجهزة وبروتوكولات الفحص والتشخيص، ومعايير مكافحة العدوى، من أجل تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح في مختلف مدارس المحافظة.



وأضاف الدكتور علي حطب، أنه يتابع بشكل مستمر الحملة على أرض الواقع، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومدى جاهزية الفرق المشاركة بالحملة، والتأكد من توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة، وتحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم.





الكشف ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم



الكشف علي 55 ألف تلميذ ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم



الكشف علي 55 ألف تلميذ ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة



الكشف علي 55 ألف تلميذ ضمن مبادرة الأنيميا



الكشف علي 55 ألف تلميذ ضمن مبادرة السمنة والتقزم



الكشف علي 55 ألف تلميذ



جانب من الحدث



جانب من الكشف علي 55 ألف تلميذ ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم



مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم









