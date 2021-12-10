اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القوى العاملة بسوهاج تنظم 25 ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال.. صور

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 04:42 م
القوى العاملة بسوهاج تنظم 25 ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال.. صور حملة توعية لمخاطر زواج الأطفال
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية القوي العاملة بالمحافظة بتنظيم 25 ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الحملة التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج "لسه نوارة"، لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، والتي تستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر الجاري .

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد وكيل وزارة القوي العاملة بسوهاج أن الندوات استهدفت مختلف مناطق القوي العاملة منطقة وسط وتشمل مكاتب سوهاج وأخميم والكوثر وساقلته، ومنطقة شمال وتشمل مكاتب المراغة وجهينة وطهطا وطما، ومنطقة جنوب وتشمل مكاتب دار السلام والبلينا وجرجا والمنشاه، لافتا إلي عقد الندوات في المنشات وشركات القطاع الخاص التي تشملها خطة التفتيش والتوعية العمالية بمشاركة ومتابعة الإدارة العامة لرعاية القوي العاملة بالمديرية وإدارة المرأة وتكافؤ الفرص.

وأشار "أبوزيد" أن الندوات تهدف إلي التوعية وتثقيف العمال من الجنسين ( ذكور - إناث ) بمدى خطورة الزواج المبكر قبل السن القانونية للزواج والمحددة حسب ما أوصي به الخبراء من الطب النفسي والبدني، كما تناولت الندوات الأثر السيئ المترتب علي الزواج المبكر سواء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، لافتا إلي إدراج مبادرة السيد المحافظ  ضمن الندوات التثقيفية والتوعوية في الدورات التدريبية في مراكز التدريب المهني الثلاثة التابعة للمديرية بسوهاج والكوثر وطهطا.

لسه نوارة حملة للتوعية بسوهاج (2)
لسه نوارة حملة للتوعية بسوهاج (2)

 

لسه نوارة حملة للتوعية بسوهاج (3)
لسه نوارة حملة للتوعية بسوهاج (3)

 

القوى العاملة تنظم ندوات عن مخاطر الزواج (1)
القوى العاملة تنظم ندوات عن مخاطر الزواج (1)

 

القوى العاملة تنظم ندوات عن مخاطر الزواج (2)
القوى العاملة تنظم ندوات عن مخاطر الزواج (2)

 

القوى العاملة تنظم ندوات عن مخاطر الزواج (3)
القوى العاملة تنظم ندوات عن مخاطر الزواج (3)

 

ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (1)
ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (1)

 

ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (2)
ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (2)

 

ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (3)
ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (3)

 

لسه نوارة حملة للتوعية بسوهاج (4)
لسه نوارة حملة للتوعية بسوهاج (4)

 

لسه نوارة حملة للتوعية بسوهاج (1)
لسه نوارة حملة للتوعية بسوهاج (1)

 


سوهاج

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