اعرف نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى القنطرة شرق فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز ومدينة القنطرة شرق وهى "السلام والأبطال والتقدم".

وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ومنسقى مشروعات حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق ووفقًا لخطة وتوجهات الدولة بالتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية للقرى والنجوع والمناطق العشوائية وتحسين الظروف المعيشية لهم.

وخلال الجولة تم تفقد مشروعات المجمعات الحكومية بالقرى حيث بلغ نسبة الإنجاز بها من 83 % إلى 87 % بالإضافة إلى تفقد مراكز الشباب الجديدة وبلغ نسب الإنجاز بها 97% ونقاط الإسعاف بلغ نسب الإنجاز بها من 62 % إلى 81 % ونقاط الإسعاف التى تم رفع كفاءتها بلغ نسبة الإنجاز بها 99% والمجمعات الزراعية بلغ نسبة الإنجاز بها من 63% إلى 67% كما تم تفقد الكبارى بقرى القنطرة شرق حيث بلغ نسبة الإنجاز بها من 29% إلى 67%.

وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالى لمشروعات حياة كريمة 98% من إجمالى المشروعات وجارى العمل على قدم وساق بالمشروعات مع مراعاة تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية للمبانى والمجمعات الحكومية من توفير الطاقة الشمسية.

وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على سرعة نهو الأعمال بمشروعات حياة كريمة فى التوقيتات والمواعيد المحددة لتسليمها.